Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

11.08.2022 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

На Славянском направлении противник совершал обстрелы из артиллерии и танков вблизи Карнауховки, Вернополья, Богородичного, Мазановки и других. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Краматорском направлении задействовал для огневого поражения реактивную артиллерию и танки возле Северска, Верхнекаменского, Серебрянки и Григорьевки. Вел наступательные вблизи Григоровки и Верхнекаменского, успеха не имел, отошел. Боевые действия продолжаются в районе Ивано-Дарьевки.
На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы украинских войск из танков и артиллерии недалеко от Бахмута, Константиновки, Переездного, Веселого, Бахмутского, Веселой Долины, Яковлевки, Вершины и Зайцевого. Нанес авиационных ударов возле Выемки, Спорного, Соледара, Бахмута и Зайцевого.
Оккупанты провели разведку боем вблизи Яковлевки. Украинские воины отогнали захватчиков назад. Враг безуспешно вел наступательные и штурмовые действия недалеко от Бахмутского и Зайцева. С потерями отступил. В районах населенных пунктов Вершина и Дача боевые действия продолжаются.
На Авдеевском направлении противник совершал артиллерийские обстрелы возле Марьинки, Водяного, Нетайлового, Авдеевки, Песков, Опросного и Красногоровки. Нанес авиаудару вблизи Авдеевки. Ведет наступательные действия в направлениях Марьинки и Песков, боевые действия продолжаются.
На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, танков в районах населенных пунктов Новомихайловка, Малая Токмачка, Малиновка, Лукьяновское, Угледар, Новоданиловка, Времевка, Белогорье, Бурлацкое и Кушугум. Оккупанты задействовали авиацию вблизи Новомихайловки, Пречистовки и Золотой Нивы. Пытались наступать у Павловки. Украинские воины решительно подавили эти попытки.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх