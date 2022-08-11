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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
На Славянском направлении противник совершал обстрелы из артиллерии и танков вблизи Карнауховки, Вернополья, Богородичного, Мазановки и других. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Краматорском направлении задействовал для огневого поражения реактивную артиллерию и танки возле Северска, Верхнекаменского, Серебрянки и Григорьевки. Вел наступательные вблизи Григоровки и Верхнекаменского, успеха не имел, отошел. Боевые действия продолжаются в районе Ивано-Дарьевки.
На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы украинских войск из танков и артиллерии недалеко от Бахмута, Константиновки, Переездного, Веселого, Бахмутского, Веселой Долины, Яковлевки, Вершины и Зайцевого. Нанес авиационных ударов возле Выемки, Спорного, Соледара, Бахмута и Зайцевого.
Оккупанты провели разведку боем вблизи Яковлевки. Украинские воины отогнали захватчиков назад. Враг безуспешно вел наступательные и штурмовые действия недалеко от Бахмутского и Зайцева. С потерями отступил. В районах населенных пунктов Вершина и Дача боевые действия продолжаются.
На Авдеевском направлении противник совершал артиллерийские обстрелы возле Марьинки, Водяного, Нетайлового, Авдеевки, Песков, Опросного и Красногоровки. Нанес авиаудару вблизи Авдеевки. Ведет наступательные действия в направлениях Марьинки и Песков, боевые действия продолжаются.
На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, танков в районах населенных пунктов Новомихайловка, Малая Токмачка, Малиновка, Лукьяновское, Угледар, Новоданиловка, Времевка, Белогорье, Бурлацкое и Кушугум. Оккупанты задействовали авиацию вблизи Новомихайловки, Пречистовки и Золотой Нивы. Пытались наступать у Павловки. Украинские воины решительно подавили эти попытки.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
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