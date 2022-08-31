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Архив - Донецкая область

В оккупированный Мариуполь с концертом приехала Надежда Бабкина

31.08.2022 16:00
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В оккупированный Мариуполь с концертом приехала Надежда Бабкина

Надежда Бабкина, поддерживающая путинский режим с концертом приехала в оккупированный Мариуполь, чтобы спеть для местных жителей. Об этом сообщил украинский телеведущий Андрей Бедняков в Instagram.
"Надежда Бабкина со своим песенным войском и ботоксом приехала и сфотографировалась на фоне Мариупольского драмтеатра. На фоне театра, бомбу на который сбросил российский самолет. На фоне театра, где погибли около 300 человек, скрывавшихся от российских снарядов", - написал Бедняков.



Теги: концерт, Мариуполь, Надежда Бабкина
 
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