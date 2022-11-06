Последние новости раздела
- В освобожденном Лимане возобновил работу ПриватБанк13:00
- "Укрзализниця" возобновила сообщение между Краматорском и Одессой10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Новым гауляйтером Мариуполя стал экс-мэр Якутска и Иркутска17:00
- В "ДНР" заявили о покушении на "судью верховного суда"15:00
- В Покровске начался отопительный сезон10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Нацполиции рассказали о последствиях обстрела Покровска15:00
- Донецкая область осталась без света13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
В освобожденном Лимане возобновил работу ПриватБанк
06.11.2022 13:00
Лиман стал первым деоккупированным городом в Донецкой области, где удалось возобновить работу банковской системы. Даже в условиях нестабильного электроснабжения, связи и Интернета. Об этом сообщает Министерство реинтеграции.
В Лимане уже принимает посетителей отделение ПриватБанка по адресу - ул. Привокзальная, 36. Пока что оно работает с клиентами дважды в неделю - каждый вторник и четверг с 10:00 до 16:00. В отделении установлены банкомат и терминал самообслуживания.
Теги: Донбасс, ПриватБанк, Лиман (Красный Лиман)
Читайте также:
- Национализация «Привата»: дело дошло до мошенников
- В Днепре взорвали банкомат ПриватБанка
- ПриватБанк сделал важное сообщение о Приват24
- Умер отец одного из подозреваемых в убийстве работников "ПриватБанка"
- Арест активов Коломойского: всплыли секретные подробности
- В милиции уверяют, что вина обвиняемых в кровавой бойне в "ПриватБанке" доказана
- В освобожденном Лимане возобновил работу ПриватБанк13:00
- "Укрзализниця" возобновила сообщение между Краматорском и Одессой10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Новым гауляйтером Мариуполя стал экс-мэр Якутска и Иркутска17:00
- В "ДНР" заявили о покушении на "судью верховного суда"15:00
- В Покровске начался отопительный сезон10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Нацполиции рассказали о последствиях обстрела Покровска15:00
- Донецкая область осталась без света13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В освобожденном Лимане возобновил работу ПриватБанк13:00
- "Укрэнерго" ввело веерные отключения в семи областях11:00
- "Укрзализниця" возобновила сообщение между Краматорском и Одессой10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Новым гауляйтером Мариуполя стал экс-мэр Якутска и Иркутска17:00
- В "ДНР" заявили о покушении на "судью верховного суда"15:00
- Страны ЕС передали Украине 500 генераторов13:00
- Названы семь областей, которые сегодня частично останутся без света11:00
- В Покровске начался отопительный сезон10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Стоит ли давать снотворное детям? 16:00
- Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію17:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Донецкая область осталась без света
- В ОРДО заявили об обстреле горловского "Стирола"
- В Нацполиции рассказали о последствиях обстрела Покровска
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Покровске начался отопительный сезон
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Жители Бахмута получили электроинструменты и техническое оборудование от Фонда Мкртчана
- Из прифронтовой Марьинки эвакуировали всех жителей (ВИДЕО)
- Укрэнерго назвало регионы ограниченного электроснабжения на 3 ноября