В освобожденном Лимане возобновил работу ПриватБанк

06.11.2022 13:00

Лиман стал первым деоккупированным городом в Донецкой области, где удалось возобновить работу банковской системы. Даже в условиях нестабильного электроснабжения, связи и Интернета. Об этом сообщает Министерство реинтеграции.

В Лимане уже принимает посетителей отделение ПриватБанка по адресу - ул. Привокзальная, 36. Пока что оно работает с клиентами дважды в неделю - каждый вторник и четверг с 10:00 до 16:00. В отделении установлены банкомат и терминал самообслуживания.