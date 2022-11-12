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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

12.11.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Мясожаровка, Макеевка и Белогоровка на Луганщине и Соледар, Бахмут, Красногоровка, Верхнекаменское, Первомайское, Невельское, Марьинка и Павловка Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На других направлениях враг осуществлял обстрелы:
- на Купянском и Лиманском направлениях - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Кисловка, Крохмальное, Макеевка, Невское, Новоселовское и Стельмаховка Луганской области; Берестовое, Купянск и Табаевка на Харьковщине и Серебрянка и Терны Донецкой области;
- на Бахмутском направлении - из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Верхнекаменское, Железное, Клищеевка, Майорск, Опытное, Соледар и Яковлевка Донецкой области;
- на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Веселое, Водяное, Каменка, Константиновка, Красногоровка, Марьинка, Невельское и Новомихайловка в Донецкой области;
- на Новопавловском направлении - из танков и артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Богоявленка, Великая Новоселка, Времовка, Угледар, Нескучное, Павловка и Пречистовка Донецкой области.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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