Число погибших при обстреле Курахово выросло до 10 – Зеленский

08.12.2022 08:00

Число погибших при обстреле г.Курахово Донецкой области выросло до 10, сообщил в видеообращении в среду президент Украины Владимир Зеленский.

"Донетчина – сегодня же российская армия нанесла удар по Курахову, очень жестокий, абсолютно просчитанный. Именно по мирным людям. По обычным людям. По рынку, элеватору, заправке, автостанции, по жилому дому. В перечне погибших по состоянию на сейчас – десять человек, много раненых", - сказал он.