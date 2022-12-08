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Архив - Донецкая область

Число погибших при обстреле Курахово выросло до 10 – Зеленский

08.12.2022 08:00
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Число погибших при обстреле Курахово выросло до 10 – Зеленский

Число погибших при обстреле г.Курахово Донецкой области выросло до 10, сообщил в видеообращении в среду президент Украины Владимир Зеленский.
"Донетчина – сегодня же российская армия нанесла удар по Курахову, очень жестокий, абсолютно просчитанный. Именно по мирным людям. По обычным людям. По рынку, элеватору, заправке, автостанции, по жилому дому. В перечне погибших по состоянию на сейчас – десять человек, много раненых", - сказал он.



Теги: Донбасс, Курахово, жертвы, обстрел, Зеленский
 
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