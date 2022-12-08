Главная / Новости / Донецкая область / Число погибших при обстреле Курахово выросло до 10 – Зеленский
Последние новости раздела
- Число погибших при обстреле Курахово выросло до 10 – Зеленский08:00
- Курахово попало под обстрел, есть погибшие17:00
- В "ДНР" произошло смертельное ДТП с участием грузовика оккупантов11:00
- Выпущенный из плена в "ДНР" американец не может выехать из Донецка10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Зеленский приехал на Донбасс (ВИДЕО)15:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В ВСУ заявили об изменении тактики РФ на Донбассе15:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Славянске сократили число категорий получателей бесплатных дров15:00
Число погибших при обстреле Курахово выросло до 10 – Зеленский
08.12.2022 08:00
Число погибших при обстреле г.Курахово Донецкой области выросло до 10, сообщил в видеообращении в среду президент Украины Владимир Зеленский.
"Донетчина – сегодня же российская армия нанесла удар по Курахову, очень жестокий, абсолютно просчитанный. Именно по мирным людям. По обычным людям. По рынку, элеватору, заправке, автостанции, по жилому дому. В перечне погибших по состоянию на сейчас – десять человек, много раненых", - сказал он.
Теги: Донбасс, Курахово, жертвы, обстрел, Зеленский
Читайте также:
- Курахово попало под обстрел, есть погибшие
- В ОРДО сообщили о массовых повреждениях в Еленовке
- Год назад Артемовск накрыл "Смерч"
- Рашисты нанесли авиаудар по Лисичанску. Есть жертвы
- Ни дня без потерь... Черные вести из зоны АТО
- Горловский кошмар: во время обстрела женщина лишилась мужа, ребенка и руки
- Число погибших при обстреле Курахово выросло до 10 – Зеленский08:00
- Курахово попало под обстрел, есть погибшие17:00
- В "ДНР" произошло смертельное ДТП с участием грузовика оккупантов11:00
- Выпущенный из плена в "ДНР" американец не может выехать из Донецка10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Зеленский приехал на Донбасс (ВИДЕО)15:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В ВСУ заявили об изменении тактики РФ на Донбассе15:00
- Жители Луганщины получили помощь от ADRA Ukraine и ВПП ООН10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Число погибших при обстреле Курахово выросло до 10 – Зеленский08:00
- Курахово попало под обстрел, есть погибшие17:00
- В Нафтогазе заявили о повреждении 350 газовых объектов из-за обстрелов15:00
- В ряде областей сегодня возможны аварийные отключения света - Укрэнерго12:00
- В "ДНР" произошло смертельное ДТП с участием грузовика оккупантов11:00
- Выпущенный из плена в "ДНР" американец не может выехать из Донецка10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Укрэнерго назвали сроки восстановления энергосистемы17:00
- Зеленский приехал на Донбасс (ВИДЕО)15:00
- В оккупированном Мелитополе подорвали приятеля Кивы13:00
- Відкрито реєстрацію заявок на отримання техніки для зберігання зерна від ООН17:00
- Новая коллекция женских комбинезонов в INTERTOP14:00
- Стоит ли давать снотворное детям? 16:00
- Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію17:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- В ВСУ заявили об изменении тактики РФ на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- РФ нанесла ракетный удар по меткомбинату в Кривом Роге
- Зеленский приехал на Донбасс (ВИДЕО)
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В 4 областях Украины отменяются аварийные отключения электроэнергии
- Выпущенный из плена в "ДНР" американец не может выехать из Донецка
- Курахово попало под обстрел, есть погибшие
- В "ДНР" произошло смертельное ДТП с участием грузовика оккупантов
- Жители Луганщины получили помощь от ADRA Ukraine и ВПП ООН