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Жертвы из Южного: СММ ОБСЕ уточнила данные о варварском обстреле Донетчины
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 29 июня), наблюдатели уточняли информацию о жертвах среди гражданского населения в жилом районе н. п. Южное (подконтрольный правительству, 40 км к северо-востоку от Донецка).
В больнице в н. п. Торецк (быв. Дзержинск, подконтрольный правительству, 43 км к северу от Донецка) наблюдатели видели мужчину (67 лет) с повязкой на левом предплечье и женщину (55 лет), его жену, у которой была повязка на спине с правой стороны. Мужчина и женщина рассказали, что 27 июня они находились во дворе своего дома на улице Каспийской в Южном, когда услышали два взрыва. Мужчина сказал, что в результате этого инцидента в его руке остались фрагменты осколков.
Медработники сообщили членам патруля Миссии, что мужчину и женщину доставили в больницу 27 июня с осколочными ранениями. По соображениям безопасности команда СММ не смогла проехать в Южное.
Напомним, что поселок Чигари (часть поселка Южное, бывшее - Ленинское, что на Донетчине) Торецкого горсовета (ранее - Дзержинск) стирают с лица земли с помощью боеприпасов зажигательного действия. При этом некоторые люди не могут выбраться из этого кошмара, оказавшись между молотом и наковальней.
Ситуация здесь обострилась после 8 мая. Объединенные силы (ОС) взяли Чигари, расположенные рядом с оккупированной Горловкой, под свой контроль. В ответ оккупанты Донбасса начали применять тактику выжженной земли, уничтожая поселок.
Представитель пресс-центра Объединенных сил Виктор Шубец сообщил, что противник продолжает уничтожать жилые дома и коммунальные сооружения населенного пункта Южное (Чигари) в окрестностях Горловки, запугивая местных жителей.
Недавно была завершена очистка поселка от взрывоопасных предметов, "любезно" доставленных туда из минометов и артиллерии представителями "русского мира".
Теги: Донбасс, ранение, жертвы, обстрел, СММ ОБСЕ
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