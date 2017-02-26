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"Шахтер" в Харькове вырвал победу у "Ворсклы"
В 19-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" в Харькове одержал волевую победу над полтавской "Ворсклой". Встреча на ОСК "Металлист" завершилась со счетом 2:1, сообщает Обозреватель.
"Горняки" с самого начала игры устроили штурм ворот полтавчан, однако первый мяч забила именно "Ворскла", реализовав единственный опасный момент за весь тайм. Отличился Хлебас.
Во второй половине матча "Шахтер" продолжил атаковать и в этот раз удача наконец улыбнулась вице-чемпиону Украины. Нелепый рикошет позволил Коваленко сравнять счет.
А за две минуты до конца встречи Феррейра поставил победную точку, добив мяч в ворота Шуста после удара Бланко-Лещука. 2:1 и крайне тяжелая победа "Шахтера".
Таким образом донецкий клуб набирает 53 очко и продолжает лидировать в турнирной таблице.
Теги: Чемпионат Украины, победа, ФК "Шахтёр"
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