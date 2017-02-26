"Шахтер" в Харькове вырвал победу у "Ворсклы"

26.02.2017 19:10

В 19-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" в Харькове одержал волевую победу над полтавской "Ворсклой". Встреча на ОСК "Металлист" завершилась со счетом 2:1, сообщает Обозреватель.

"Горняки" с самого начала игры устроили штурм ворот полтавчан, однако первый мяч забила именно "Ворскла", реализовав единственный опасный момент за весь тайм. Отличился Хлебас.

Во второй половине матча "Шахтер" продолжил атаковать и в этот раз удача наконец улыбнулась вице-чемпиону Украины. Нелепый рикошет позволил Коваленко сравнять счет.

А за две минуты до конца встречи Феррейра поставил победную точку, добив мяч в ворота Шуста после удара Бланко-Лещука. 2:1 и крайне тяжелая победа "Шахтера".

Таким образом донецкий клуб набирает 53 очко и продолжает лидировать в турнирной таблице.