«Донбасс» – «Витязь»: превью матча 39-го тура УХЛ

28.02.2017 19:25

Завтра 1 марта в рамках 39-го тура Украинской хоккейной лиги "Донбасс" на "Альтаире" примет харьковский "Витязь". Эта встреча станет последней домашней для дончан в рамках регулярной части XXV розыгрыша чемпионата страны.

Накануне противостояния

В предыдущем туре "Донбасс" на выезде добыл уверенную победу над "Белым Барсом" с разницей в четыре шайбы (6:2). "Витязь", в свою очередь, должен был провести встречу на "Айсберге" с "Кременчуком". Однако из-за переполненного лазарета команда Алексея Лазаренко не отправилась на выезд, получив техническое поражение. Как результат, предыдущий матч слобожане проводили еще 19 февраля дома против "Белого Барса" и тогда уступили 3:4 в овертайме.

К слову, последний раз харьковчане побеждали еще 20 ноября 2016 года. На "Салтовском льду" тогда еще команда Виталия Литвиненко взяла верх над "Белым Барсом" со счетом – 4:1.

История противостояния

За всю историю противостояния харьковчане ни разу не отбирали очки у "Донбасса". С наименьшей разницей в счете "Витязь" проиграл еще в прошлогоднем плей-офф – 1:3. А наиболее крупная победа дончан была зафиксирована 1 февраля во время предыдущей встречи команд. Чемпион обыграл четвертую команду сезона-2015/16 со счетом 13:0.

Статистика

В предыдущих семи встречах с "Витязем" в текущем сезоне из нынешнего состава "Донбасса" набирали очки 21 хоккеист. А лучшим бомбардир – Евгений Никифоров, в активе которого 23 очка (11+12). На втором месте Никита Буценко – 15 (7+8), на третьем – Владимир Чердак – 13 (7+6).

Где смотреть?

Игру 39-го тура УХЛ в прямом эфире покажет спортивный телеканал XSPORT. Матч начнется в 18:45.

Пресс-служба ХК «Донбасс»