- Бой под Коминтерново: реванш за Светлодарскую дугу "ихтамнетам" не удался15:40
- Ситуация на блокпостах: очереди, машины в несколько рядов, слабое движение - информация от очевидцев15:27
- Вчерашний обстрел Дебальцево "ихтамнеты" провели для сюжета в российских СМИ15:19
- Открытый в Мариуполе информационно-аналитический центр единственный в Украине, а по оснащенности - четвертый в мире (ВИДЕО)15:01
- Министр МВД Аваков передал ГосЧС в Мариуполе новую технику и заявил о повышении на 80% зарплаты спасателям14:45
- Полицейские Донетчины получили от министра МВД Авакова ключи от квартир в Мариуполе14:27
- Стали известны подробности вчерашнего боя в районе Водяного на Донетчине14:12
- Кабмин намерен узаконить торговлю с "ЛДНР" - готовит расширенный перечень товаров13:46
- "Власти ДНР" сообщили о повреждении газопровода, железнодорожного цеха и жилых домов13:27
- "Разборки по-ДНРовски": Захарченко якобы пристрелил "военноначальника", виновного в провале операции на Светлодарской дуге13:17
Последняя игра в этом году - завтра ХК "Донбасс" встретится с криворожским "Кривбассом"
В субботу 24 декабря в рамках 27-го тура Украинской хоккейной лиги "Донбасс" на Ледовой арене "Альтаир" примет криворожский "Кривбасс". Встреча начнется в 13:30, а в прямом эфире противостояние первой и третьей команды турнирной таблицы покажет телеканал XSPORT.
Накануне противостояния
В связи с паузой в чемпионате и перенесенным матчем 26-го тура против "Белого Барса" команда Александра Куликова провела последнюю встречу в рамках УХЛ еще 8 декабря. К слову, именно против белоцерковчан. И проиграла со счетом 0:2.
"Донбасс", в свою очередь, к противостоянию с "Кривбассом" подходит после разгромной выездной победы над "Витязем" со счетом – 13:1.
"Витязь" Харьков – "Донбасс" Донецк – 1:13 (0:3, 1:7, 0:3).
История противостояния
Против сформированного минувшим летом "Кривбасса" команда Анатолия Степанищева в сезоне-2016/17 провела семь матчей – два в предсезонных турнирах и пять – УХЛ. И каждый раз побеждал "Донбасс".
В рамках Украинской хоккейной лиги дончане дважды победили с разницей в три шайбы (3:0 и 4:1), дважды – в две (3:1 и 2:0) и один раз с минимальным перевесом (4:3).
Последний раз на ЛА "Альтаир" команды играли еще 23 октября и тогда по голу забили Евгений Никифоров и Олег Шафаренко.
Трансферные новости
В период с 19-го по 23 декабря в составе "Кривбасса" произошли серьезные изменения в составе. Команду покинули Вячеслав Макрицкий (1+5), Сергей Магеров (3+3), Александр Караульщук (7+11), Александр Селянин (6+17), а также вратарь Денис Черепанов (КН – 2.07, 93,2% ОБ).
В свою очередь из "Витязя" в "Кривбасс" проследовали голкипер Владислав Вязовов, защитник Илья Декало, а также форварды Никита Попов и Александр Михеенок.
Где смотреть?
Противостояние команд из зоны плей-офф в прямом эфире покажет телеканал XSPORT. Следить за ходом встречи онлайн можно на странице спортивного портала XSPORT.ua.
Также традиционно онлайн протокол будет доступен на официальном сайте ХК "Донбасс" в разделе матч-центр.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, игра, хоккей, встреча, Кривая коса, команда
- Не пропустите битву "Кривбасса" и "Донбасса" в эфире XSPORT
- «Донбасс» одержал юбилейную победу над «Витязем»
- "Донбасс" одержал уверенную победу над "Витязем"
- «Донбасс» – «Витязь»: две встречи за три дня
- В составе донецкого хоккейного клуба к сезону готовятся 27 игроков, в основном - украинцы (ФОТО)
- «Зволен» - «Донбасс»: смотрите трансляцию на XSPORT
- Бой под Коминтерново: реванш за Светлодарскую дугу "ихтамнетам" не удался15:40
- Ситуация на блокпостах: очереди, машины в несколько рядов, слабое движение - информация от очевидцев15:27
- Вчерашний обстрел Дебальцево "ихтамнеты" провели для сюжета в российских СМИ15:19
- Открытый в Мариуполе информационно-аналитический центр единственный в Украине, а по оснащенности - четвертый в мире (ВИДЕО)15:01
- Министр МВД Аваков передал ГосЧС в Мариуполе новую технику и заявил о повышении на 80% зарплаты спасателям14:45
- Полицейские Донетчины получили от министра МВД Авакова ключи от квартир в Мариуполе14:27
- Стали известны подробности вчерашнего боя в районе Водяного на Донетчине14:12
- Кабмин намерен узаконить торговлю с "ЛДНР" - готовит расширенный перечень товаров13:46
- "Власти ДНР" сообщили о повреждении газопровода, железнодорожного цеха и жилых домов13:27
- "Разборки по-ДНРовски": Захарченко якобы пристрелил "военноначальника", виновного в провале операции на Светлодарской дуге13:17
- Бой под Коминтерново: реванш за Светлодарскую дугу "ихтамнетам" не удался15:40
- На Северном полюсе зафиксирована рекордная "жара"15:30
- Ситуация на блокпостах: очереди, машины в несколько рядов, слабое движение - информация от очевидцев15:27
- Вчерашний обстрел Дебальцево "ихтамнеты" провели для сюжета в российских СМИ15:19
- Открытый в Мариуполе информационно-аналитический центр единственный в Украине, а по оснащенности - четвертый в мире (ВИДЕО)15:01
- Министр МВД Аваков передал ГосЧС в Мариуполе новую технику и заявил о повышении на 80% зарплаты спасателям14:45
- Полицейские Донетчины получили от министра МВД Авакова ключи от квартир в Мариуполе14:27
- Стали известны подробности вчерашнего боя в районе Водяного на Донетчине14:12
- "Все кто брал кредиты в ПриватБанке, теперь должны не "какому-то дяде", а это "долг перед Родиной" - "Квартал 95" внес свой вклад в "национализацию" Приватбанка (ВИДЕО)14:03
- Кабмин намерен узаконить торговлю с "ЛДНР" - готовит расширенный перечень товаров13:46
- Найден самый полезный овощ для улучшения зрения 07:42
- Зелёные красавицы в столице Приазовья: цены, качество, выбор20:33
- День зимнего солнцестояния15:49
- Убийца «Мом». Согревающая мазь может быть смертельно опасной15:41
- Импортозамещение по буйски, или А, чё там у...13:51
- Целительный сок излечит от рака07:38
- Луганск: налог на жизнь15:47
- День святого Николая: Что нужно знать о празднике15:35
- Инсульт боится сосновых шишек13:48
- Кашель и бронхит проходят вмиг. Достаточно выпить перед сном это натуральное средство08:54
- Догралися: «кварталівців» поперли з «1+1»
- Волонтеры со Светлодарской дуги записали жесткое видеобращение к Порошенко и Полтораку. ВИДЕО
- Ольга Фреймут снялась в российском "мыле": украинскую инспекторшу намочили и раздели прямо в кадре. ВИДЕО
- "Пусть Украина горит огнем. Я себе заработаю!" - Червоненко шокировал циничным заявлением после собственной катастрофы в Одессе
- Стали известны ужасающие подробности боев на Светлодарской дуге
- “Элита” “ДНР” экстренно выезжает из Углегорска и Дебальцево – в гостиницах Енакиево нет свободных мест
- Ультиматумы Лаврова и переговоры с террористами: какую игру затеял Кремль по Донбассу?
- В Донецке взорвался бывший сотрудник СБУ, который работал в Мариуполе
- ВОТ И ВСЕ: Трамп считает, что население Крыма “выбрало Россию”
- Готовится показушная блокада Донбасса?