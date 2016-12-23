Последняя игра в этом году - завтра ХК "Донбасс" встретится с криворожским "Кривбассом"

23.12.2016 20:44

В субботу 24 декабря в рамках 27-го тура Украинской хоккейной лиги "Донбасс" на Ледовой арене "Альтаир" примет криворожский "Кривбасс". Встреча начнется в 13:30, а в прямом эфире противостояние первой и третьей команды турнирной таблицы покажет телеканал XSPORT.



Накануне противостояния



В связи с паузой в чемпионате и перенесенным матчем 26-го тура против "Белого Барса" команда Александра Куликова провела последнюю встречу в рамках УХЛ еще 8 декабря. К слову, именно против белоцерковчан. И проиграла со счетом 0:2.



"Донбасс", в свою очередь, к противостоянию с "Кривбассом" подходит после разгромной выездной победы над "Витязем" со счетом – 13:1.



"Витязь" Харьков – "Донбасс" Донецк – 1:13 (0:3, 1:7, 0:3).

История противостояния



Против сформированного минувшим летом "Кривбасса" команда Анатолия Степанищева в сезоне-2016/17 провела семь матчей – два в предсезонных турнирах и пять – УХЛ. И каждый раз побеждал "Донбасс".



В рамках Украинской хоккейной лиги дончане дважды победили с разницей в три шайбы (3:0 и 4:1), дважды – в две (3:1 и 2:0) и один раз с минимальным перевесом (4:3).



Последний раз на ЛА "Альтаир" команды играли еще 23 октября и тогда по голу забили Евгений Никифоров и Олег Шафаренко.



Трансферные новости



В период с 19-го по 23 декабря в составе "Кривбасса" произошли серьезные изменения в составе. Команду покинули Вячеслав Макрицкий (1+5), Сергей Магеров (3+3), Александр Караульщук (7+11), Александр Селянин (6+17), а также вратарь Денис Черепанов (КН – 2.07, 93,2% ОБ).



В свою очередь из "Витязя" в "Кривбасс" проследовали голкипер Владислав Вязовов, защитник Илья Декало, а также форварды Никита Попов и Александр Михеенок.



Где смотреть?



Противостояние команд из зоны плей-офф в прямом эфире покажет телеканал XSPORT. Следить за ходом встречи онлайн можно на странице спортивного портала XSPORT.ua.



Также традиционно онлайн протокол будет доступен на официальном сайте ХК "Донбасс" в разделе матч-центр.



