Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Не пропустите битву "Кривбасса" и "Донбасса" в эфире XSPORT

05.12.2016 16:44
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Не пропустите битву "Кривбасса" и "Донбасса" в эфире XSPORT

В матче перенесенного 8-го тура Украинской хоккейной лиги в Кривом Роге сыграют местный "Кривбасс" и донецкий "Донбасс". Это будет уже пятая встреча этих команд в сезоне-2016/17.

Матч пройдет в понедельник, 5 декабря, в 18:45. В прямом эфире битву команд из зоны плей-офф покажет телеканал XSPORT. Также следить за ходом встречи онлайн можно на странице спортивного портала XSPORT.ua.

Онлайн протокол игры традиционно будет доступен на официальном сайте ХК "Донбасс" в разделе матч-центр


Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, игра, хоккей, команда
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх