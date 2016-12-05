Не пропустите битву "Кривбасса" и "Донбасса" в эфире XSPORT

05.12.2016 16:44

В матче перенесенного 8-го тура Украинской хоккейной лиги в Кривом Роге сыграют местный "Кривбасс" и донецкий "Донбасс". Это будет уже пятая встреча этих команд в сезоне-2016/17.



Матч пройдет в понедельник, 5 декабря, в 18:45. В прямом эфире битву команд из зоны плей-офф покажет телеканал XSPORT. Также следить за ходом встречи онлайн можно на странице спортивного портала XSPORT.ua.



Онлайн протокол игры традиционно будет доступен на официальном сайте ХК "Донбасс" в разделе матч-центр