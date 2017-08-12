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Полиция предоставила письменные гарантии безопасности футбольных матчей в Мариуполе

12.08.2017 16:00
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Полиция предоставила письменные гарантии безопасности футбольных матчей в Мариуполе

Подразделения полиции Донецкой области способны обеспечить охрану общественного порядка и безопасность во время проведения матчей Чемпионата Украины по футболу среди команд премьер-лиги на стадионе "Ильичевец". Об этом говорится в письме замглавы Нацполиции Украины Вячеслава Аброськина, полученном Федерацией футбола Украины, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Аброськин заверил, что и качественный, и количественный состав подразделений в Мариуполе может принять все меры, чтобы обеспечить безопасность.  
13 августа в Мариуполе будут играть ФК Мариуполь и ФК Карпаты. Матч Динамо-Мариуполь в Мариуполе запланирован на 26 августа.



Теги: Донбасс, футбол, безопасность, Мариуполь, полиция
 
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