Последние новости раздела
- Украина уступила Испании в четвертьфинале Евро-2018 по футзалу09:50
- В Казахстане "приписали" ФК "Олимпик" к "ДНР"10:50
- Определился соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-201812:45
- Nike презентовал "новороссийский" логотип14:15
- Первый домашний матч Лиги наций сборная Украины проведет без зрителей16:25
- Руслан Фомин вернулся в состав «Шахтера»14:20
- "Рома" назвала состав на матч с "Шахтером"13:25
- Украинских журналистов не пустили на ЧМ-2018 в России09:05
- Турецкий клуб первым в мире купил футболиста за биткоины12:10
- Бекхэм презентовал собственный футбольный клуб09:50
Украина уступила Испании в четвертьфинале Евро-2018 по футзалу
07.02.2018 09:50
В Любляне (Словения) определились все полуфиналисты XI чемпионата Европы по футзалу, сообщает Укринформ.
Последнюю вакансию в 1/2 финала Евро-2018 завоевали футзалисты Испании, которые в четвертьфинале переиграли команду Украины с минимальным счетом 1:0, сообщает Укринформ.
Автором решающего гола стал Пола, который отличился на 18-й минуте.
Путевку в финал действующие чемпионы Европы разыграют в противостоянии с командой Казахстана, которая днем ранее взяла верх над сборной Сербии (3:1).
В другом полуфинале, также 8 февраля, встретятся Португалия и Россия.
Теги: Украина, Испания, Чемпионат Европы, футзал
Читайте также:
- Полуфиналом и не пахло
- Сборной Украины предвещают участие в четвертьфинале Евро-2012
- Определился соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2018
- Евро-2011: Украинская молодежка сразится с Чехией, Великобританией и Испанией
- Украину опустили в рейтинге
- Украинка Ольга Харлан "взяла" золото на чемпионате Европы по фехтованию
- Получателям субсидии необходимо обеспечить данными горводоканал11:00
- Штаб АТО: Число провокаций со стороны боевиков возросло, ранены 4 военных ВСУ10:30
- В ОРДЛО пытались ввезти устройство для майнинга криптовалют 09:25
- В Мариуполе появится фирменная пицца от ветеранов АТО09:15
- В ДНР придумали своих «ихтамнетов»22:31
- БМП боевиков выведена из строя: в силах АТО раскрыли свежие данные о боях на Донбассе22:13
- ВСУ отвоевали пять поселков на Донбассе: Горловке спрогнозировали освобождение21:05
- Жители Донецка открыто говорят об обреченности "ДНР": оккупированный Донбасс предъявил России претензию19:42
- "ЛНР" на пороге нового переворота: в Луганске готовят громкое возвращение подружки "регионала" Ефремова Ткаченко – подробности18:41
- Освобождение сел на Донбассе: в Украине указали на два важных нюанса18:20
- Эксперт рассказал, как требования ЕС отразятся на цене водки в следующем году12:15
- Из обвинительного акта Зайцевой «исчезли» опиаты12:00
- SpaceX запустила YouTube-трансляцию из летящей к Марсу Tesla Roadster (ВИДЕО)11:45
- В Сахаре "зачастили" снегопады11:30
- "Слава Украине!": правительство предлагает заменить советское воинское приветствие11:15
- Получателям субсидии необходимо обеспечить данными горводоканал11:00
- Готовьтесь! Грядет существенное подорожание цен на продукты и услуги10:47
- Штаб АТО: Число провокаций со стороны боевиков возросло, ранены 4 военных ВСУ10:30
- На Филиппинах уничтожили два десятка контрабандных суперкаров10:15
- Украина настаивает на реформе права вето в Совбезе ООН10:00
- Американская торговая палата в шоке от уровня коррупции в Украине21:44
- По-украински даже материться не хочется: известный российский писатель рассказал о своих впечатлениях от Киева21:27
- Названы три самые действенные меры профилактики рака20:18
- Не дайте себя обмануть: как отличить настоящие лекарства от подделки19:19
- Что может произойти с организмом, если спать больше 8 часов18:58
- Нельзя преследовать за взгляды: властям Украины дали важный совет по отношению к жителям оккупированного Донбасса08:28
- Грипп или ОРВИ: врач объяснила, как распознать первые симптомы21:00
- Ученые выяснили важный факт о мобильных телефонах20:05
- Как предупредить осложнения бронхита: советы терапевтов18:30
- Медики объяснили, чем опасен для здоровья сидячий образ жизни17:34
- Появились отличные новости для переселенцев: Минсоцполитики прозрело!
- В "ДНР" готовят удар по кошелькам?
- Отличная новость для переселенцев! Проверки на дому прекратятся
- На Донбассе начала проваливаться земля
- Фесенко назвал две проблемы, которые могут очень усложнить ситуацию на Донбассе
- Участились случаи попыток пересечения КПВВ с "документами" "ДНР"
- "Что происходит, ребята?" – напуганные жители Донецка сообщили о сильных взрывах в городе – подробности из соцсетей
- Погиб волонтер Леонид Краснопольский
- Что положить в кошелек для привлечения финансового благополучия
- Появилась сводка с донбасских КПВВ от пользователей соцсетей