АЕК — Динамо: прогноз букмекеров

15.02.2018 10:30

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы АЕК – Динамо букмекерские конторы считают фаворитом хозяев, сообщает football.ua.

Букмекерская контора PariMatch установила коэффициент на победу АЕКа, равный 2,44, в то время, как ставка на успех Динамо будет увеличена в 3,3 раза. Коэффициент на ничью составляет 3,1.

Больше всего верит в успех греков Bwin, которая установила коэффициент на такой исход 2,25. Победа Динамо оценена в 3,4, ничья – 3,2.

А вот контора Bet365 готова увеличить ставку на победу АЕКа в 2,45 раза, при этом коэффициент на победу киевлян составляет 3,4, а на ничью – 3,1.

Букмекерская контора Willam Hill также считает фаворитом первого матча хозяев. Коэффициент на победу АЕКа – 2,3, Динамо – 3,3, ничью – 3,1.

Матч АЕК – Динамо состоится 15 февраля в Афинах. Начало в 22:05 по киевскому времени. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.