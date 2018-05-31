Финал Лиги чемпионов "подарил" Киеву более 4 тысяч тонн мусора

31.05.2018 09:40

Больше 4 тысяч тонн мусора собрали работники коммунальных служб в официальных фан-зонах финала Лиги чемпионов УЕФА в Киеве на Крещатике и Контрактовой площади, и в местах "встречи" болельщиков - возле парка Шевченко и дворца Украина. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Алексей Резников, передает NEWSONE.UA.

По этим территориям "прошлись" несколько десятков тысяч человек.

"В три волны происходила уборка во время пребывания болельщиков. Вторая и третья волны, соответственно, после их отбытия на стадион и во время матча и после их отъезда. К утру (27 мая) Киев был убран. А именно - территория возле НСК Олимпийский, два Meeting points и Контрактовая площадь. На уборке локаций были задействованы коммунальщики со всего города", - проинформировал Резников.