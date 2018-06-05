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Назван самый дорогой футболист мира
Аналитики из CIES Football Observatory назвали игрока сборной Англии и лондонского Тоттенхэма Гарри Кейна самым дорогим футболистом мира, оценив трансферную стоимость форварда в €201,2 млн. Список из 100 самых дорогих футболистов опубликован на сайте портала, сообщает ICTV.
Кроме 24-летнего Кейна, в пятерку самых дорогих игроков вошли бразилец Неймар с ПСЖ (€195,7 млн), француз Киллиан Мбаппе также с ПСЖ (€186,5 млн), аргентинец Лионель Месси из Барселоны (€184,2 млн) и египтянин Мохаммед Салах из Ливерпуля (€171,3 млн).
Форвард мадридского Реала Криштиану Роналду, который стал пятикратным обладателем Кубка Лиги чемпионов, оценивается в €103,4 млн и расположился на 24-й строчке рейтинга.
Украинских футболистов в первой сотне нет.
Аналитики CIES Football Observatory при оценке стоимости футболистов применяют эксклюзивный алгоритм. Учитывается возраст, позиция, выступления на клубном и национальном уровнях (частота появления на поле и голы), успехи клубов и сборных, уровень чемпионата.
Теги: цена, рейтинг, футболист
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