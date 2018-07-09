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Огнена Вукоевича наказали "за Украину"
09.07.2018 16:30
Хорватский футбольный союз принял решение отстранить члена национальной команды Огнена Вукоевича от дальнейшего участия в чемпионате мира, сообщает официальный сайт организации, передает XSPORT.ua.
Вукоевич выведен из состава хорватской делегации и не будет работать со сборной во время чемпионата мира в России. После победы его команды над сборной России в 1/4 финала чемпионата мира бывший полузащитник «Динамо» записал видео с защитником «клетчатых» Домагоем Видой, который выкрикнул «Слава Украине!».
Ранее ФИФА вынесла предупреждения Домагою Виде, но отстранять игрока от оставшихся матчей не стала.
Теги: Украина, Чемпионат мира по футболу, Огнен Вукоевич, наказание
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