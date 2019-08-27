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Букмекеры дали прогноз на бой Ломаченко - Кэмпбелл
27.08.2019 10:30
Букмекеры сделали свои прогнозы на бой за титул чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе между украинским боксером Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом, сообщает НВ.
Британская контора William Hill считает, что фаворит — Ломаченко, коэффициент на победу которого равен 1,06, тогда как успех Кэмпбелла оценивается в 9,0, а ничья — в 26,0.
Австрийская контора Bwin считает победу украинца еще более вероятной, оценивая ее коэффициентом 1,05, тогда как успех британца имеет аналогичный «кэф» — 9,00. Ничья же видится ею менее вероятной — 29,00.
Поединок Ломаченко — Кэмпбелл состоится в Лондоне (Великобритания) 1 сентября ориентировочно в 00.00 по киевскому времени.
Теги: бой, прогноз, букмекер, Василий Ломаченко
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