Украина - Литва: прогноз букмекеров

10.10.2019 10:00

В пятницу, 11 октября в матче 7-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Украины на своем поле сыграет с национальной командой Литвы. Встреча состоится в Харькове на стадионе "Металлист", сообщает Апостроф.

Букмекеры считают нашу сборную фаворитом этого поединка. На победу Украины предлагается коэффициент 1,08. Ничья оценивается коэффициентом 12,00. На успех литовской команды можно поставить с коэффициентом 38,00.

Украина лидирует в турнирной таблице группы В, набрав 13 очков в пяти матчах. Литва находится на последнем, пятом, месте, имея в активе всего одно очко.