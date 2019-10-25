"Динамо" и "Александрия" сыграли очередные матчи в Лиге Европы

25.10.2019 08:50

В третьем туре группового раунда Лиги Европы "Динамо" в Киеве не сумело обыграть датский "Копенгаген", а "Александрия" на выезде сыграла вничью с "Сент-Этьеном", сообщает Обозреватель.

Поединок "Динамо" и "Копенгагена" на НСК "Олимпийский" завершился со счетом 1:1.

Начало получилось шокирующим для подопечных Алексея Михайличенко. Уже на 2-й минуте несколько ошибок в центре поля и обороне позволили гостям провести результативную атаку. Мощный удар Сотериу под перекладину с линии вратарской сделал счет 1:0.

Пропустив быстрый гол, "Динамо" сразу бросилось отыгрываться и даже создало несколько хороших моментов, но забить ответный мяч в первой половине встречи хозяевам поля не удалось.

В перерыве наставник "бело-синих" нашел нужные слова и команда в первой же атаке сравняла счет. На 53-й минуте отличный навес Цыганкова со штрафного головой замкнул Шабанов.

После этого на поле было много борьбы за мяч и подборов, но мало ударов в створ ворот.

Встреча бронзового призера минувшего сезона Премьер-лиги Украины и 4-й команды Франции прошла на стадионе "Жеффруа-Гишар" и завершилась со счетом 1:1, притом в игре произошел уникальный эпизод. Игрок "Сент-Этьена" с интервалом в пять минут забил и в свои и в чужие ворота.

Уже на 8-й минуте хозяева организовали молниеносный перевод через полполя на левый фланг, партнер зряче кинул на ход Силве, тот без помех прошел пару метров и отправил мяч в дальний угол.

А спустя 5 минут бразилец сделал необычный дубль. Третьяков покатил идеально на Ситало, Артем умудрился не попасть по воротам, за него это сделал именно Габриэл, оформив автогол.

В оставшееся время инициативой владели французские футболисты и больше атаковали, но украинцы смогли выстоять в защите.