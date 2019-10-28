Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

«Александрия» прервала победную серию «Шахтера»

28.10.2019 08:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Александрия» прервала победную серию «Шахтера»

«Шахтер» в домашнем матче 12-го тура УПЛ дома не смог обыграть «Александрию», сообщает XSPORT.ua.
Героем матча стал вратарь гостей Юрий Панькив. В первом тайме он трижды спас команду от гола: вначале, он дважды отразил удары Мораеса, а позже Тете не смог переиграть голкипера.
Во втором тайме он уже спасал команду от удара Тайсона. Мораес все же мог забить, однако голкипер и тут не дал форварду отличиться. Под конец матча вышедший на замену Патрик отправился отдыхать из-за красной карточки. А через 8 миинут рефери выровнял составы, удалив Шастала.
Следует отметить, что «Шахтер» потерял очки впервые в сезоне.


 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх