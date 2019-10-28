«Александрия» прервала победную серию «Шахтера»

28.10.2019 08:40

«Шахтер» в домашнем матче 12-го тура УПЛ дома не смог обыграть «Александрию», сообщает XSPORT.ua.

Героем матча стал вратарь гостей Юрий Панькив. В первом тайме он трижды спас команду от гола: вначале, он дважды отразил удары Мораеса, а позже Тете не смог переиграть голкипера.

Во втором тайме он уже спасал команду от удара Тайсона. Мораес все же мог забить, однако голкипер и тут не дал форварду отличиться. Под конец матча вышедший на замену Патрик отправился отдыхать из-за красной карточки. А через 8 миинут рефери выровнял составы, удалив Шастала.

Следует отметить, что «Шахтер» потерял очки впервые в сезоне.