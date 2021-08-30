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"Шахтер" не смог обыграть "Минай" (ВИДЕО)
30.08.2021 11:00
Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с «Минаем» в шестом туре Украинской премьер-лиги по футболу. Матч в Ужгороде завершился со счетом 1:1. Об этом сообщает Восточный Вариант.
Уже на 15-й минуте был удален защитник «горняков» Марлон — к этому времени бразилец получил вторую желтую карточку.
В меньшинстве «Шахтеру» удалось выйти вперед благодаря пенальти — с точки был точен Лассина Траоре.
На 76-й минуте «Минай» сравнял счет благодаря голу Рустама Ахмедзаде.
На пятой добавленной минуте ко второму тайму уже был удален игрок закарпатской команды — Эльдар Кулиев получил вторую желтую.
Таким образом, «Шахтер» с 13 очками занимает вторую строчку в таблице, столько же очков у «Днепра-1». «Динамо» лидирует с 16 очками.
Теги: Чемпионат Украины, ничья, ФК "Шахтёр"
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