- "Шахтер" разгромил "обидчиков" "Динамо"10:00
- Украина узнала соперников группового этапа Лиги наций-2020/2111:00
- Когда и где смотреть жеребьевку Лиги наций 2020/2116:00
- "Шахтер" сенсационно проиграл в Полтаве (ВИДЕО)09:00
- "Заря" обошла "Динамо" в турнирной таблице УПЛ17:00
- Украина завоевала золото чемпионата Европы по биатлону13:00
- Шахтер узнал следующего соперника в Лиге Европы17:00
- "Шахтер" пробился в 1/8 финала Лиги Европы (ВИДЕО)08:00
- Прогноз и анонс на матч Лиги Европы Бенфика – Шахтер17:00
- Коронавирус вмешался в Лигу Европы13:00
"Шахтер" разгромил "обидчиков" "Динамо"
Донецкий "Шахтер" в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги с разгромным счетом 4:1 победил "Днепр-1", сообщает УП.
Поединок прошел в Харькове в среду 4 марта.
Счет в игре был открыт уже на четвертой минуте. После подачи углового Сергей Кривцов ударом головой выводит "Шахтер" вперед – 1:0.
Через пять минут счет стал уже 2:0. Евгений Коноплянка подал в штрафную, где Жуниор Мораес пробил, и мяч от Владимира Адамюка залетел в ворота. Автогол – 2: 0. На 19-й минуте точный удар Тайсона в угол ворот и счет уже 3:0.
Завершил разгром днепрян в первом тайме Коноплянка. После удара Тете мяч отскочил к Евгению, который забивал уже в пустые ворота – 4:0.
У гостей в первом тайме также был момент у ворот "Шахтера", но после удара Алексея Хобленко мяч из пустых ворот выбил Николай Матвиенко.
В заключительные 45 минут поединка рисунок игры не изменился. У горняков снова была пара-тройка моментов сделать счет еще более разгромным, но забили единственный гол во втором тайме днепряне.
На 81-й минуте мяч после удара Назаренко попал в руку Валерия Бондаря в штрафной дончан и судья ставит пенальти. С 11-ти метров Владислав Супряга переиграл Андрея Пятова, забив четвертый гол в двух матчах.
Теги: победа, ФК "Шахтёр", ФК "Днепр"
- VAR "помогла" Шахтеру одержать победу над Десной
- "Шахтер" одержал выездную победу над "Фейеноордом" (ВИДЕО)
- «Шахтер» вырвал победу над «Аталантой» на последней минуте матча (ВИДЕО)
- "Шахтёр" начал год с победы над немцами (ВИДЕО)
- «Шахтер» догнал «Динамо» по количеству побед в Кубках Украины
- "Шахтер" в Харькове вырвал победу у "Ворсклы"
- СБУ сообщила о подозрении освобожденному из плена сепаратистов политзаключенному09:00
- В ОРЛО обещают весной запустить 3G-интернет по всей "республике"15:00
- Освобожденным из плена "ЛДНР" украинцам начали выплачивать материальную помощь12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 марта10:00
- В КППВ и больницы Луганской области завезли защитные комбинезоны13:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 марта10:00
- Боевики обстреляли жилые дома Красногоровки16:00
- В Донецке возобновил работу 19-й автобусный маршрут11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 марта10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 1 марта10:00
- "Шахтер" разгромил "обидчиков" "Динамо"10:00
- СБУ сообщила о подозрении освобожденному из плена сепаратистов политзаключенному09:00
- Рада проголосовала за новый состав Кабмина08:00
- Рада назначила нового премьер-министра Украины19:00
- Jerry Heil раскритиковали за поддержку российских участников Евровидения-202016:00
- В ОРЛО обещают весной запустить 3G-интернет по всей "республике"15:00
- В Черновцах госпитализировали трех человек с подозрением на коронавирус14:00
- ВОЗ назвала процент смертности от коронавируса13:00
- Освобожденным из плена "ЛДНР" украинцам начали выплачивать материальную помощь12:00
- Украина узнала соперников группового этапа Лиги наций-2020/2111:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?17:00
- Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?14:00
- Как мир противостоит угрозе коронавируса?18:00
- «Украинский центризм». Что это значит?17:00
- «100 достижений» правительства Гончарука: самое важное16:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- В Донецке возобновил работу 19-й автобусный маршрут
- Названы цены на автомобили Lada производства АвтоЗАЗ
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 марта
- Cлужба доставки "Ин Тайм" остановила работу
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 марта
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 марта
- Боевики обстреляли жилые дома Красногоровки
- На болгаро-греческой границе задержали экс-комбата "Айдара"
- Минкульт Украины презентовал телеканал "Дом" для жителей ОРДЛО
- В Черновцах госпитализировали трех человек с подозрением на коронавирус