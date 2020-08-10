Прогноз букмекеров на матч 1/4 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Базель"

10.08.2020 13:00

11 августа в рамках 1/4 финала Лиги Европы встретятся донецкий "Шахтер" и швейцарский "Базель", сообщает ZN.UA.

По мнению букмекеров, фаворитом встречи является украинский клуб. На победу "Шахтера" предлагается ставить за 2.18. Шансы "Базеля" одержать победу в основное время котируются за 3.30. Если основное время матча завершится вничью, сыграет ставка с коэффициентом 3.40. Выход "Шахтера" в полуфинал котируется за 1.62, "Базеля" — за 2.30.

Поединок 1/4 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Базель" пройдет в Гельзенкирхене. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. В прямой трансляции украинские болельщики смогут посмотреть игру на телеканале «Футбол 1».