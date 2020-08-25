Букмекеры определили фаворита матча за Суперкубок Украины

25.08.2020 11:00

Сегодня, 25 августа, киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» сыграют на НСК «Олимпийский» матч за Суперкубок Украины, сообщает Sport.ua.

Букмекеры дают больше шансов донецкому клубу. На победу «оранжево-черных» можно поставить с коэффициентом 1.91, на ничью - 3.7, поражение оценено в 3.9.

Матч начнется в 21:00 по Киеву. Телетрансляция запланирована на канале "Украина".