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Шахтер одержал историческую победу над Реалом (ВИДЕО)
В 1 туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" в Мадриде обыграл местный "Реал" со счетом 3:2. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Первый тайм закончился со счетом 3:0 в пользу горняков. Голы на счету Тете (29 минута) , Варана, (33, автогол) и Соломона (42).
После перерыва "Реал" два мяча отыграл - забили Модрич (54) и Винисиус (59).
В компенсированное судьей время VAR отменил гол испанцев из-за положения вне игры у Винисиуса.
"Горняки" стали первой украинской командой с 1999 года, которая сумела одолеть "галактикос".
В том легендарном матче киевское "Динамо" во главе с Валерием Лобановским благодаря победе над "Реалом" (2:0) сумело выйти в полуфинал турнира.
Кроме того, донецкий "Шахтер" впервые в истории обыграл "Реал". Ранее они дважды встречались на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2015/16. Тогда испанцы дважды победили "горняков".
Теги: Лига Чемпионов, ФК "Шахтёр", Реал (Мадрид)
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