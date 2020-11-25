Барселона выбила Динамо из Лиги чемпионов

25.11.2020 10:00

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо крупно проиграло Барселоне (0:4), сообщает Корреспондент.net.

В первом тайме динамовцы грамотно оборонялись и моментов у ворот киевлян практически не возникало. Более того, "Динамо" порой удавались довольно острые контратаки. Впрочем, во втором тайме все изменилось. На 52-й минуте Дест получил пас от Брайтвайта и точно пробил с острого угла. Через несколько минут преимущество гостей увеличил Брайтвайт, который замкнул скидку Мингесы. На 70-й минуте Брайтвайт заработал пенальти и сам его реализовал. В компенсированное время окончательный счет установил Гризманн после прострела Альбы.

После данного поражения киевляне лишились шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов, ведь в параллельном поединке Ювентус обыграл Ференцварош (2:1) и набрал девять очков после четырех туров.

Таким образом, киевский клуб вместе с венгерским коллективом разделяют последние места в турнирной таблице, имея в активе по одному баллу. Теперь команды поборются за выход в Лигу Европы.