Где смотреть матч Лиги чемпионов "Реал" - "Шахтер"

05.10.2022 17:00

Сегодня, 5 октября состоится матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов "Реал" — "Шахтер" (Донецк). Встреча пройдет в Мадриде на стадионе "Сантьяго Берабеу".

Прямая телетрансляция "Реал" — "Шахтер" пройдет на платформе стримингового онлайн телевидения "Megogogo" — официального эксклюзивного транслятора Лиги чемпионов на территории Украины.

Просмотр матча также будет доступен на платформе Volia TV, где официально транслируются матчи еврокубков. Начало прямого эфира в 22:00.