Создана наклейка на смартфон, увеличивающая время работы от аккумулятора

06.01.2017 11:35

На проходящей в Лас-Вегасе выставке потребительской электроники CES 2017, шведская компания Stockholm Industries представила графеновые наклейки на смартфон, экономящие заряд аккумулятора, сообщает New Atlas.

По заявлению производителя, применение их изобретения позволит увеличить время автономной работы смартфона на 20%. Эффект достигается за счет охлаждения задней стенки устройства, на которую и крепится чудо-наклейка.

Продукт выпускается в двух вариантах: NanoSticker и NanoSkin. NanoSticker - небольшая овальная наклейка, которую можно использовать с любым смартфоном. NanoSkin - чехол, изготовленный под конкретную модель устройства с точным соответствием размеров.

Стоимость NanoSticker составляет $14, а NanoSkin - $21.