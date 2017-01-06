Главная / Новости / Наука и технологии / Создана наклейка на смартфон, увеличивающая время работы от аккумулятора
Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Создана наклейка на смартфон, увеличивающая время работы от аккумулятора11:35
- Американские ученые доказали вред вегетарианства10:45
- Представлен первый в мире ноутбук с тремя дисплеями10:15
- "Эликсир молодости" испытали на мышах09:45
- Как утеплить свой дом накануне холодов, рассказали специалисты19:42
- Найдена болезнь, которая вызывает ненависть к музыке19:23
- В Египте обнаружили "инопланетные" саркофаги15:00
- В Китае разработали жаровлагостойкую бумагу14:45
- Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали специалисты14:29
- Ученые обнаружили новый орган в человеческом теле13:38
Создана наклейка на смартфон, увеличивающая время работы от аккумулятора
06.01.2017 11:35
На проходящей в Лас-Вегасе выставке потребительской электроники CES 2017, шведская компания Stockholm Industries представила графеновые наклейки на смартфон, экономящие заряд аккумулятора, сообщает New Atlas.
По заявлению производителя, применение их изобретения позволит увеличить время автономной работы смартфона на 20%. Эффект достигается за счет охлаждения задней стенки устройства, на которую и крепится чудо-наклейка.
Продукт выпускается в двух вариантах: NanoSticker и NanoSkin. NanoSticker - небольшая овальная наклейка, которую можно использовать с любым смартфоном. NanoSkin - чехол, изготовленный под конкретную модель устройства с точным соответствием размеров.
Стоимость NanoSticker составляет $14, а NanoSkin - $21.
Теги: смартфон, аккумулятор, графен, ресурс, чехол
Читайте также:
- Обновление iOS "убивает" аккумуляторы iPhone
- Смартфон iPhone научился штрафовать владельца за пропущенные тренировки
- Как решить проблему быстрой разрядки "яблочных" гаджетов с iOS 5?
- В продажу поступил смартфон с самым ёмким в мире аккумулятором
- Выиграй смартфон от ХК «Донбасс» и сети магазинов «ЖЖУК»
- В Китае представили смартфон с "двойной" батареей
- На КПВВ "Майорск" пограничники задержали контрабандиста с партией сигарет11:11
- "В Одессе свирепствует кровавая хунта, а в Донецке — торжество свободы" - журналист с иронией рассказал о праздниках в Украине и "ДНР"11:07
- В центре Зайцево снаряд попал в частный дом10:36
- В оккупированном Донецке из-за ночных обстрелов поврежден жилой дом10:30
- В Константиновке полиция разоблачила оборотня в погонах, который "подрабатывал" на блокпосту боевиков10:04
- С начала суток боевики уже 7 раз обстреляли позиции ВСУ в зоне АТО09:47
- Назад в СССР - в Донецке открыли кафе "Коба"09:29
- На блокпостах Донбасса снова скопились автомобильные очереди09:19
- В оккупированной Макеевке будет играть мелодия Кремлевских курантов и "Спят курганы темные"09:08
- Дончане сообщают о задержании на улице и обысках08:32
- После падения режима Путина границы России могут измениться - мнение11:47
- Создана наклейка на смартфон, увеличивающая время работы от аккумулятора11:35
- Курс валют на 6 января: доллар и евро стали дешевле11:25
- На КПВВ "Майорск" пограничники задержали контрабандиста с партией сигарет11:11
- "В Одессе свирепствует кровавая хунта, а в Донецке — торжество свободы" - журналист с иронией рассказал о праздниках в Украине и "ДНР"11:07
- Американские ученые доказали вред вегетарианства10:45
- В центре Зайцево снаряд попал в частный дом10:36
- В оккупированном Донецке из-за ночных обстрелов поврежден жилой дом10:30
- Представлен первый в мире ноутбук с тремя дисплеями10:15
- В Украине бесследно исчезла часть снесенных памятников Ленину10:15
- Ученые назвали продукт, который убивает вирусы, грибок и бактерии одновременно09:36
- Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали специалисты14:29
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Рукотворное чудо07:10
- Новогоднее застолье: как и чем сервировать праздничный стол22:08
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Украину уничтожит не Путин: Ярош назвал главную угрозу страны
- Катастрофа Ту-154: самописец подтвердил подозрения экспертов
- Что бойцам АТО пришлось вытерпеть ради поздравлений Порошенко
- Кобзон считает, что конфликт на Донбассе закончится Третьей мировой
- Астрологический прогноз для Украины на 2017 год: появится новый политический лидер
- Украине нужно спешить – ситуация складывается не в нашу пользу
- Фарион дала совет бойцам, что делать с москалями. ВИДЕО
- Восточный гороскоп на 2017 год: Крыс ждет повышение в карьере, а Драконов – успех
- Надежда Савченко тайно побывала в Мариуполе
- ТОП-5 вещей, которые украинцы больше не смогут купить за «наличку»