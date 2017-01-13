Рупор Кремля прорвался в телеэфир США (ВИДЕО)

13.01.2017 11:15

Рупор Кремля – российский телеканал Russia Today – в четверг, 12 января вторгся в вещание американского канала C-Span, сообщает Обозреватель.

Телеканал C-Span вел онлайн трансляцию заседания нижней палаты американского Конгресса, посвященного работе Комиссии по ценным бумагам и биржам, когда в эфир внезапно вклинился канал Russia Today.

Накладка произошла во время выступления депутата Максин Уотерс за несколько секунд до того, как она упомянула в своем выступлении Дональда Трампа в контексте его отношений с Россией.

Вещание продолжалось около 10 минут. Телезрители восприняли выходку RT как диверсию. При этом в заявлении, распространенном C-Span, представители канала списали все на техническую погрешность.

"Мы осуществляем мониторинг передач RT на предмет экстренных новостей, и наиболее вероятно, что в маршрутизации интернет-сигнала произошел сбой", - говорится в заявлении.