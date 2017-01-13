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Рупор Кремля прорвался в телеэфир США (ВИДЕО)
Рупор Кремля – российский телеканал Russia Today – в четверг, 12 января вторгся в вещание американского канала C-Span, сообщает Обозреватель.
Телеканал C-Span вел онлайн трансляцию заседания нижней палаты американского Конгресса, посвященного работе Комиссии по ценным бумагам и биржам, когда в эфир внезапно вклинился канал Russia Today.
Накладка произошла во время выступления депутата Максин Уотерс за несколько секунд до того, как она упомянула в своем выступлении Дональда Трампа в контексте его отношений с Россией.
Вещание продолжалось около 10 минут. Телезрители восприняли выходку RT как диверсию. При этом в заявлении, распространенном C-Span, представители канала списали все на техническую погрешность.
"Мы осуществляем мониторинг передач RT на предмет экстренных новостей, и наиболее вероятно, что в маршрутизации интернет-сигнала произошел сбой", - говорится в заявлении.
Теги: Россия, США, эфир, телеканал, Russia Today
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