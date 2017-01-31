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Хакеры атаковали МИД Польши "троянским письмом" из НАТО

31.01.2017 10:45
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Хакеры атаковали МИД Польши "троянским письмом" из НАТО

Компьютерную сеть польского МИД пытались взломать с помощью так называемого "троянца". В попытке запустить вирус подозревают известную группу АРТ 28, которая, вероятно, работает по заказу российской разведки, сообщает сайт podrobnosti.ua.
Как известно, в конце прошлого года несколько сотрудников польского МИД получили электронные письма с якобы обращением генсека НАТО Йенса Столтенберга по поводу встречи НАТО-Россия. Открытие письма спровоцировало установку "трояна", который позволял незаметно отгружать информацию. При этом атака была осуществлена с использованием сервера МИД одной из латиноамериканских стран.
Хакеров АРТ 28 известных также как Fancy Bear, подозревают в кибератаках на ресурсы Всемирного антидопингового агентства, сети НАТО, ОБСЕ, государственных учреждений Норвегии, бундестага Германии и французского телеканала TV5 Monde.



Теги: Польша, атака, МИД, хакеры
 
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