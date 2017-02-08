В Китае родился ребенок из замороженного 16 лет назад эмбриона

08.02.2017 08:50

Согласно сообщению 1-й клиники при Университете имени Сунь Ятсена, в 2016 году 46-летней женщине из Гуанчжоу был успешно введен находившийся 16 лет в замороженном состоянии /состоянии криоконсервации/ эмбрион, в результате чего в начале февраля этого года у нее благополучно появился на свет мальчик, сообщает агентство Синьхуа.

Сюй Яньвэнь, руководитель репродуктивного центра клиники, сообщила, что роженица ранее страдала синдромом поликистоза яичников. В 2000-м году в возрасте 29 лет в клинике ей была проведена процедура экстракорпорального оплодотворения, после чего она родила первого сына.