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В Китае родился ребенок из замороженного 16 лет назад эмбриона

08.02.2017 08:50
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В Китае родился ребенок из замороженного 16 лет назад эмбриона

Согласно сообщению 1-й клиники при Университете имени Сунь Ятсена, в 2016 году 46-летней женщине из Гуанчжоу был успешно введен находившийся 16 лет в замороженном состоянии /состоянии криоконсервации/ эмбрион, в результате чего в начале февраля этого года у нее благополучно появился на свет мальчик, сообщает агентство Синьхуа.
Сюй Яньвэнь, руководитель репродуктивного центра клиники, сообщила, что роженица ранее страдала синдромом поликистоза яичников. В 2000-м году в возрасте 29 лет в клинике ей была проведена процедура экстракорпорального оплодотворения, после чего она родила первого сына.



Теги: Китай, эмбрион, заморозка, рождение
 
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