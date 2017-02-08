Главная / Новости / Наука и технологии / В Китае родился ребенок из замороженного 16 лет назад эмбриона
Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- В Китае родился ребенок из замороженного 16 лет назад эмбриона 08:50
- Астрономы обнаружили ненасытную черную дыру12:00
- Intel запатентовала "кривой" ноутбук11:00
- Производственная компания ввела сотрудникам под кожу микрочипы21:00
- Китайский производитель смартфонов заменил 90% сотрудников роботами15:40
- С 1 марта перестанут работать старые версии Skype13:30
- В Днепре началось тестирование "электронной очереди" к врачу10:55
- Самолет Qatar Airways совершил самый длинный в истории перелет (ВИДЕО)10:25
- Канал UATV начал вещание на крымскотатарском языке18:00
- Ученые создали клетки, поедающие раковые опухоли10:20
В Китае родился ребенок из замороженного 16 лет назад эмбриона
08.02.2017 08:50
Согласно сообщению 1-й клиники при Университете имени Сунь Ятсена, в 2016 году 46-летней женщине из Гуанчжоу был успешно введен находившийся 16 лет в замороженном состоянии /состоянии криоконсервации/ эмбрион, в результате чего в начале февраля этого года у нее благополучно появился на свет мальчик, сообщает агентство Синьхуа.
Сюй Яньвэнь, руководитель репродуктивного центра клиники, сообщила, что роженица ранее страдала синдромом поликистоза яичников. В 2000-м году в возрасте 29 лет в клинике ей была проведена процедура экстракорпорального оплодотворения, после чего она родила первого сына.
Теги: Китай, эмбрион, заморозка, рождение
Читайте также:
- Экономический прогноз на 2010 год: Европу ожидает новый финансовый кризис!
- Путин и Эрдоган: встреча не за горами?
- В Китае начались процессы над производителями отравленного молока
- В Китае обнаружены древнейшие в стране пещеры
- В пятидесятую годовщину восстания в Тибете введено военное положение
- Кибершпионы из России и Китая проникли в энергосистему США!
- В районе Мариуполя террористы стреляли из минометов 10:00
- “Тело Гиви обнаружено…сомнений нет”09:20
- Террориста подорвали в собственном кабинете - Стрелков озвучил первые подробности09:00
- Восстанавливая дома после обстрелов, жители окраин Авдеевки не знают, кому из них повезет завтра выжить. ВИДЕО08:36
- На Донбассе страшные потери. Путин сделал громкое заявление08:19
- Мариупольцы вырезают кабеля 08:00
- По факту блокирования бахмутской трассы открыто уговоное производство. ВИДЕО07:31
- Киевскому госпиталю нужны продукты для раненых06:12
- Украинские парламентарии обратились к мировому сообществу из-за ситуации на Донбассе22:14
- ОБСЕ требует убрать тяжелое вооружение с жилых районов зоны АТО22:04
- В районе Мариуполя террористы стреляли из минометов 10:00
- Янукович не получит ворованные из бюджета деньги09:40
- В России вводят продуктовые карточки09:30
- “Тело Гиви обнаружено…сомнений нет”09:20
- Террориста подорвали в собственном кабинете - Стрелков озвучил первые подробности09:00
- В Китае родился ребенок из замороженного 16 лет назад эмбриона 08:50
- Восстанавливая дома после обстрелов, жители окраин Авдеевки не знают, кому из них повезет завтра выжить. ВИДЕО08:36
- На Донбассе страшные потери. Путин сделал громкое заявление08:19
- Мариупольцы вырезают кабеля 08:00
- По факту блокирования бахмутской трассы открыто уговоное производство. ВИДЕО07:31
- Новые фавориты Вашингтона06:53
- ИГИЛ, Путин и Трамп: астролог объяснил древнее предсказание10:43
- Пять причин отправиться в морской круиз10:37
- Почему тошнит и кружится голова в пасмурную погоду09:18
- Как перестать распыляться на несколько дел одновременно08:38
- Как отличить грипп от простуды?07:51
- Можно ли никогда не уставать?07:08
- Фокус-покус – и денег нет: как иллюзионист-мошенник обманывал сотрудников кафе и магазинов22:33
- Уроки Авдеевки, или Когда закончится война . ВИДЕО07:44
- Как боевики ДНР выдали взрыв собственного грузовика с боеприпасами за обстрел Донецка Точкой У06:27
- Украинские военные решили ударить по террористам "ДНР" с неожиданной стороны
- Российских военных вывели с Донбасса – новый ход Кремля
- Боевые подразделения ВСУ могут быстро прорвать линию фронта "ДНР"
- Что украинцам необходимо знать о военном положении
- Трамп в бешенстве: стало известно о появлении предателя в команде президента США
- Глава российского МИДа Лавров заявил о том, что Кремль не оставит Украину в покое даже в случае окончания войны на Донбассе
- На Донбассе страшные потери. Путин сделал громкое заявление
- ИГИЛ, Путин и Трамп: астролог объяснил древнее предсказание
- Блокада Донбасса: что произошло под Бахмутом
- Трамп нашел главную слабость Путина: что ждет Украину