Все рубрики раздела
- В Китае впервые геномодифицировали человека11:10
- Создан метод чтения мыслей по мимике10:10
- Новый радар NASA нашел пропавший восемь лет назад космический аппарат15:10
- BlackBerry выпустила первый смартфон с поддержкой двух SIM-карт11:10
- В Португалии обнаружили яйца крокодила Юрского периода10:25
- Ученым удалось вырастить "марсианскую картошку" (ВИДЕО)10:10
- Банки Северной Кореи отключили от SWIFT09:10
- WikiLeaks нашли доказательства тотального кибершпионажа ЦРУ08:45
- LinkedIn отказалась работать в России10:00
- Ракета с украинским двигателем вывела на орбиту европейский спутник10:30
В Китае впервые геномодифицировали человека
В Китае ученые провели первую успешную генетическую модификацию человека. Об этом сообщает Molecular Genetics and Genomics, информирует информационный портал "Знай.ua".
Специалисты исправили мутации в человеческих эмбрионах при помощи CRISPR. Для этого исследователи использовали незрелые яйцеклетки, которые искусственно довели до созревания, и оплодотворили их материалом от двух мужчин с заболеваниями.
Первый донор сперматозоидов обладал мутацией G1376T, которая свидетельствует о повреждении эритроцитов и анемии. CRISPR полностью отредактировала одну мутацию.
Второй донор обладал мутацией бета41-42 (болезнь крови). Благодаря его сперматозоидам, специалисты получили четыре эмбриона. CRISPR исправила только один из них. Во втором случае, система создала новую мутацию, а в остальных вообще не сработала. По словам ученых, им удалось исправить половину мутировавших генов.
Теги: Китай, генетика, человек, эмбрион
- Мужчина с пятым размером груди требует операцию. "Если нет - сам отрежу!" (ФОТО)
- Китайские генетики создали "собак-культуристов"
- В Китае обнаружили неизвестное звено зволюции человека
- Регионалы просят освободить китайскую гречку от пошлин
- Ученые обнаружили ген одиночества
- В Китае найден древнейший предок человека
- Торопиться на надо: в соцсетях посмеялись над выдачей "паспортов" в ДНР10:50
- Украинцы устали от национал-патриотической истерии10:30
- В ЕС назвали условия проведения выборов на Донбассе09:50
- В строительстве телевышки под Покровском подвижек нет08:50
- На Мариупольском направлении был бой: погибли двое украинских военных08:10
- Выборы на оккупированном Донбассе могут состояться только по критериям ОБСЕ22:37
- Кремль принял решение о ликвидации Захарченко и Плотницкого - Кива22:26
- Названы опасные химические заводы в зоне АТО, из-за которых может произойти катастрофа21:43
- В Донецкой области под колесами электропоезда погиб 19-летний парень21:17
- "Я все могу" - Илья Кива готов заменить Аброськина на посту главного полицейского Донетчины20:56
- В Китае впервые геномодифицировали человека11:10
- Торопиться на надо: в соцсетях посмеялись над выдачей "паспортов" в ДНР10:50
- Украинцы устали от национал-патриотической истерии10:30
- Создан метод чтения мыслей по мимике10:10
- В ЕС назвали условия проведения выборов на Донбассе09:50
- Голландские власти выдворили из страны турецкого министра 09:30
- В строительстве телевышки под Покровском подвижек нет08:50
- Столкновения в Батуми прокомментировал президент Грузии08:30
- На Мариупольском направлении был бой: погибли двое украинских военных08:10
- В Грузии полиция жестко разогнала акцию протеста07:50
- Убить плохие бактерии, грибок и вирусы в организме может один продукт20:39
- Гипертония: ученые определили причину болезни17:04
- Какие продукты и на сколько дорожают во время поста11:05
- Как связаны инсульт и игла22:32
- Великий пост: что можно есть вместо мяса и молочных продуктов21:52
- Почему женщинам нужно спать больше, чем мужчинам - мнение ученого12:51
- 5 причин съедать по яблоку каждый день22:30
- Когда продуло спину: 5 методов лечения без таблеток, которые работают19:39
- Як підвищити рівень гормону радості?19:25
- ДТП с Караченцовым: жену актера жестко наказали15:10
- Глава "Офицерского корпуса", переговорщик по обмену пленными с "ЛДНР" Владимир Рубан оказался не тем, за кого себя выдает
- "Здесь загрызут" - юная украинка с Донбасса на росТВ дала правдивый ответ ведущему (ВИДЕО)
- Донбасс ожидает жестокий сценарий: что придет на смену шахтам?
- В Донецке директор "Феникса" не рекомендует близким людям посещать новый сервисный центр фирмы
- В "армии ЛДНР" прибыло серьезное подкрепление "из-за поребрика"
- Кремль меняет планы и готовит новую большую авантюру в Украине
- Переселенцев обяжут получать трудовые паспорта
- Россия завалит "ДНР" "ножками Путина"
- Признание Надежды Савченко взорвало сети
- Блокада Донбасса: Ахметов «купил» власть