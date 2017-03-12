В Китае впервые геномодифицировали человека

12.03.2017 11:10

В Китае ученые провели первую успешную генетическую модификацию человека. Об этом сообщает Molecular Genetics and Genomics, информирует информационный портал "Знай.ua".

Специалисты исправили мутации в человеческих эмбрионах при помощи CRISPR. Для этого исследователи использовали незрелые яйцеклетки, которые искусственно довели до созревания, и оплодотворили их материалом от двух мужчин с заболеваниями.

Первый донор сперматозоидов обладал мутацией G1376T, которая свидетельствует о повреждении эритроцитов и анемии. CRISPR полностью отредактировала одну мутацию.

Второй донор обладал мутацией бета41-42 (болезнь крови). Благодаря его сперматозоидам, специалисты получили четыре эмбриона. CRISPR исправила только один из них. Во втором случае, система создала новую мутацию, а в остальных вообще не сработала. По словам ученых, им удалось исправить половину мутировавших генов.