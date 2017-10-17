Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- В Google Maps появились карты планет Солнечной системы15:55
- Искусственный интеллект считают опасным для человечества21:55
- Старение можно отсрочить с помощью группы белков, - ученые18:58
- Московский суд оштрафовал Telegram за отказ сотрудничать с ФСБ13:40
- Назван самый красивый и доступный каждому смартфон21:30
- Ученые нашли новый способ накормить человечество16:50
- Вчені вперше розглянули протилежну сторону Галактики 14:50
- Астронавты NASA испытали спиннер в невесомости (ВИДЕО)11:00
- УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ ЕДУ, КОТОРАЯ ПОМОЖЕТ ПЕРЕЖИТЬ ХОЛОДА10:08
- Українців попереджають про нову хвилю атаки вірусу Petya-A на вихідних08:22
В Google Maps появились карты планет Солнечной системы
17.10.2017 15:55
Cервис Google Maps предоставил пользователям возможность исследовать небесные тела. Об этом сообщается в блоге компании Google, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Как отмечают в компании, теперь прямо со своего компьютера можно исследовать Землю, Марс, Меркурий, Венеру, Плутон и другие планеты и их спутники.
"20 лет назад космический аппарат Кассини отправился с мыса Канаверал в путешествие, чтобы раскрыть секреты Сатурна и его спутников. Во время миссии Кассини сделал и отправил на Землю около полумиллиона снимков, позволив ученым детально исследовать отдаленные миры. Сейчас прямо со своего компьютера вы можете посетить эти места, а также много других планет и спутников", - сообщили в компании.
Теги: планета, Солнечная система, Google Maps
Читайте также:
- Плотницкого и Захарченко заменят «латентными сепарами»14:12
- “Дураки частью поумнели, а частью погибли”, - боевик “ДНР” откровенно рассказал, почему жители Донецка не идут воевать против ВСУ12:31
- КОГДА ОТМЕНЯТ РЕЖИМ АТО НА ДОНБАССЕ – НЕИЗВЕСТНО11:31
- "Вся “вата" из ОРДЛО теперь очень любит Украину - Дэнээрия больше не нужна!” - соцсети рассказали о громкой победе Киева в оккупированном Донбассе11:09
- К Захарченко не пустили целый мини-зоопарк: пограничники показали, кого в клетках пыталась провезти жительница оккупированного Донецка10:29
- Ситуация в зоне АТО: ВСУ понесли большие потери10:12
- Блогер: Почему дураки для «ополчения ДНР» так быстро закончились08:11
- Мариупольский рыбак поймал рыбу без чешуи07:53
- Главный террорист "ДНР" готовит новую постановку: Захарченко объявил о задержании убийц российского наемника Моторолы07:31
- Если уберут Захарченко и Плотницкого: Тука дал любопытный прогноз по освобождению Донбассу21:35
- “Украина вплотную подошла к “моменту истины” и завершению войны”, - Пономарь о событиях в Киеве16:25
- БОРИС КОЛЕСНИКОВ: ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС НУЖНО БЫЛО РЕШИТЬ ЕЩЕ НА ЗАРЕ НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ16:04
- В Google Maps появились карты планет Солнечной системы15:55
- Акция 17 октября. Что означают три главных требования и согласится ли на них Порошенко15:44
- Отставка Порошенко: Саакашвили выдвинул новые условия - активисты готовы к решительным действиям15:29
- В Украине каждые 2 часа три человека умирают из-за плохого состояния окружающей среды, - министр экологии15:09
- Порошенко внес в Верховную Раду неожиданный законопроект - депутатам это точно не понравится14:52
- «Донбасс» крупно обыграл «Белый Барс»14:45
- В Киеве врач отказался оперировать жительницу Донбасса14:29
- Плотницкого и Захарченко заменят «латентными сепарами»14:12
- Акция 17 октября. Что означают три главных требования и согласится ли на них Порошенко15:44
- Эти приемы помогут притянуть деньги в кошелек22:15
- О каких проблемах со здоровьем могут рассказать глаза20:30
- Старение можно отсрочить с помощью группы белков, - ученые18:58
- Ранние предвестники сахарного диабета18:06
- Четыре тревожных признака, что ваш организм закислен, и как с этим бороться14:40
- Почему немеют руки: 7 причин сходить к врачу13:47
- В Украину идет опасный грипп13:00
- Знаки Зодиака, которые уходят и никогда не возвращаются12:15
- П'ять продуктів, які провокують старіння шкіри11:00
- Третий подбородок в пузо упирается: донецкие "депутаты" пошли против Захарченко
- Старі жаби квакають: воюючий в АТО російський актор відповів своєму "колезі" Пореченкову
- Если уберут Захарченко и Плотницкого: Тука дал любопытный прогноз по освобождению Донбассу
- Четыре тревожных признака, что ваш организм закислен, и как с этим бороться
- В Украине рассказали, кто и как заставляет ее признать потерю Донбасса
- Последняя попытка выскочить из петли: Пионтковский рассказал, как собственное окружение заставит Путина капитулировать на Донбассе
- На линии разграничения задержали необычную контрабанду
- Только теперь столо известно, почему Порошенко не ввел военное положение в 2014
- Я не езжу учиться в Америку, – Зеленский уколол Вакарчука относительно президентских амбиций
- Путин побоится идти танками на Киев сразу по нескольким причинам - военный эксперт