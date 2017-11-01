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В Китае представили бюджетный электромобиль
В Китае официально презентован новый электромобиль Zhidou D3. Компактная городская модель поступит в продажу с середины ноября по цене от 50 тыс. юаней ($7500), сообщает Autocentre.ua.
Китайский электромобиль достигает 2975 мм в длину, 1585 мм в ширину и 1590 мм в высоту, а его колесная база составляет 1865 мм. У него выраженный двухобъемный профиль и широкая решетка радиатора.
Двухместный электрокар оснащен виртуальной панелью приборов. Также в интерьере установлены сразу два сенсорных дисплея мультимедиа. Комплектация автомобиля включает электроприводы стеклоподъемников и зеркал заднего вида, кондиционер, 2 подушки безопасности и камеру заднего вида.
Электромотор мощностью 41 л. с. разгоняет Zhidou D3 до 100 км/ч. Zhidou D3 оснащен литий-ионной аккумуляторной батареей на 17,5 кВт*ч, а его запас хода без подзарядки составит около 170 км.
Теги: Китай, бюджет, электромобиль
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