iPhone X перепутал двух китаянок

15.12.2017 14:25

Жительница китайского города Нанкин столкнулась с тем, что система разпознавания лиц Face ID в новом iPhone X перепутала ее с коллегой по работе. Продавцам пришлось вернуть женщине по фамилии Янь полную стоимость устройства, сообщает Новое время.

Китаянка обратилась к представителям Apple с проблемой в работе Face ID. По ее словам, несмотря на включение и настройку программного обеспечения распознавания лиц, ее коллега по работе разблокировала смартфон так же успешно, как и сама владелица.

Янь рассказала, что, когда впервые столкнулась с такой ситуацией, то позвонила на горячую линию компании Apple, но персонал не поверил ей. Женщине пришлось идти со своей коллегой в ближайший магазин Apple, где демонстрировать продавцам неполадки в работе Face ID.

В магазине сказали, что камера этого экземпляра iPhone X может быть неисправной и вернули госпоже Янь полную стоимость устройства. Однако и у другого iPhone X, который женщина тут же купила, оказалась та же проблема. Деньги пришлось возвращать второй раз. Покупала ли жительница Нанкина себе iPhone в третий раз, не уточняется.