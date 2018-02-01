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СБУ накрыла две криптовалютные "фермы" сепаратистов
СБУ совместно с Генпрокуратурой разоблачили механизм финансирования террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" через конвертацию криптовалюты, сообщает Телеканал новостей «24».
Правоохранители выяснили, что группа граждан России и Украины организовала в Киеве и Черкассах так называемые "фермы" для майнинга криптовалюты.
Отмечается, что цифровая валюта конвертировалась злоумышленниками в деньги. Далее эти средства перечислялись на временно оккупированные территории, в частности на финансирование незаконных вооруженных формирований.
Участники группы также направляли часть денег на "поддержку" ряда интернет-ресурсов террористов, совершавших антиукраинскую пропаганду.
Спецслужбисты также выяснили, что часть криптовалюты перечислялась непосредственно из России на электронные кошельки украинских сообщников. А оборудование для "выращивания" криптовалюты контрабандой переправлялось в Украину тоже из России.
Правоохранители обнаружили оборудование и вещественные доказательства, подтверждающие проведение незаконных операций для финансирования так называемых "ЛДНР".
Теги: Донбасс, СБУ, ДНР, ЛНР, криптовалюта
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