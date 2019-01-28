Создан "умный" туалет для собак

28.01.2019 10:15

Стартап Newton's Box разработал универсальный домашний туалет для собак Inubox, сообщает Рамблер.

Он "умный" — это не просто емкость с песком, а интеллектуальное устройство из Интернета вещей. Например, в активированном виде система генерирует специальный запах, чтобы привлечь собаку справить нужду именно в этом месте.

Также поддон снабжен датчиками, которые включают систему очистки только когда животное покинет "уборную". Содержимое сбрасывается в герметичный мешок и поддон дополнительно очищается скребком. Когда мешок полон, он запечатывается, а на смартфон владельца поступает соответствующее сообщение.

Кроме того, после оправления нужды Inubox через динамики благодарит песика хозяйским голосом за то, что «хороший мальчик» все сделал правильно, а также активирует освежитель воздуха.

Приложение для смартфона позволяет удаленно проверять и настраивать состояние системы. Стоимость Inubox составляет $840 на этапе сбора инвестиций и $1200 потом, при продаже в розницу.