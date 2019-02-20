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Жители 5 европейских стран увидели в небе "Нибиру"
20.02.2019 11:40
В соцсетях не перестают появляться фото ярких шаров. Их заметили в последние несколько дней жители 5 разных стран Европы, сообщает Диалог.UA.
Кто-то стал свидетелем появления в небе огненной сферы, кто-то увидел святящиеся белые шары больших размеров.
Очевидцы уверены, это Нибиру, ведь недаром многие эксперты еще с начала 2019 года предупреждали, что февраль может стать последним месяцем жизни на Земле.
Планету-убийцу видели в Германии, Бельгии, Голландии, Франции и в Великобритании.
В то же время ученые считают, что пока ничего страшного не происходит и Нибиру в данный момент находится на безопасном от землян расстоянии.
Теги: Европа, Нибиру
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