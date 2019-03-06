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Украина вошла в четверку стран с самым дешевым мобильным интернетом
Украина попала в перечень стран с самым дешевым мобильным интернетом, сообщает Телеканал новостей «24».
Первое место среди стран с самым дешевым мобильным интернетом занимает Индия. Средняя цена одного гигабайта мобильных данных здесь стоит 0,26 доллара.
Второе место в рейтинге занимает Кыргызстан. Средний показатель в этой стране – 0,27 доллара. Третье место занял Казахстан с стоимостью 0,49 доллара за гигабайт интернета.
На четвертом месте – Украина. Стоимость мобильного интернета в нашей стране составляет 0,51 доллара за гигабайт.
Наиболее дорогие мобильные данные в Зимбабве (средняя стоимость мобильного интернета 75 долларов за гигабайт) и Греции (около 33 долларов). Кроме того, дорого пользоваться мобильным интернетом в Швейцарии, Туркменистане, Гренландии, Португалии и Норвегии.
Теги: Украина, стоимость, Интернет, мобильная связь
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