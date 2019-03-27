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Архив - Наука и технологии

Эксперты рассказали, на каких вещах больше всего бактерий

27.03.2019 14:17
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Эксперты рассказали, на каких вещах больше всего бактерий

Стало известно, какая вещь в доме содержит больше бактерий, чем туалет.

Британские ученые провели анализ перчаток на наличие различных бактерий и сравнили с результатами анализа бактерий в ванной комнате. Оказывается, что туалет - не самое грязное место в доме, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua. 

Эксперты проанализировали полиэфирные, кожаные и шерстяные перчатки среди 1500 человек.

Метод ученых показал, что среднее значение количества микробов на сидении унитаза составляет 220. В то время, как перчатки содержали до 1000. То есть, перчатки содержали в пять раз больше бактерий, чем туалет.

Исследование показало, что каждый седьмой человек никогда не стирал перчатки. А две трети делали это раз в месяц или реже.

Несмотря на это ученые уверяют: грязные перчатки вряд ли могут привести к серьезным заболеваниям, но они могут передавать различные микробы.



Теги: Донбасс, бактерии, ученые, вещи
 
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