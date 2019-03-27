Все рубрики раздела
- Apple презентовала виртуальную банковскую карту Apple Card17:30
- Эксперты рассказали, на каких вещах больше всего бактерий14:17
- Британские ученые приблизились к созданию алкоголя, не вызывающего похмелья13:15
- Новые даты конца света в 2019 году: произойдет 12 катастроф, Земля на грани полного уничтожения 10:08
- В Интернете появилось первое цифровое кладбище09:40
- Статуя младенца Иисуса в Мексике заплакала кровавыми слезами09:15
- Facebook провел "большую чистку"13:00
- Xiaomi показала работу системы сверхбыстрой зарядки смартфонов (ВИДЕО)09:40
- Из-за таяния ледников пробудились опасные вирусы18:40
- Microsoft выпустила тестовую версию "хромированного" браузера Edge15:15
Эксперты рассказали, на каких вещах больше всего бактерий
Стало известно, какая вещь в доме содержит больше бактерий, чем туалет.
Британские ученые провели анализ перчаток на наличие различных бактерий и сравнили с результатами анализа бактерий в ванной комнате. Оказывается, что туалет - не самое грязное место в доме, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.
Эксперты проанализировали полиэфирные, кожаные и шерстяные перчатки среди 1500 человек.
Метод ученых показал, что среднее значение количества микробов на сидении унитаза составляет 220. В то время, как перчатки содержали до 1000. То есть, перчатки содержали в пять раз больше бактерий, чем туалет.
Исследование показало, что каждый седьмой человек никогда не стирал перчатки. А две трети делали это раз в месяц или реже.
Несмотря на это ученые уверяют: грязные перчатки вряд ли могут привести к серьезным заболеваниям, но они могут передавать различные микробы.
Теги: Донбасс, бактерии, ученые, вещи
- Боевики «ЛНР» обстреляли из пулеметов БПЛА наблюдателей СММ ОБСЕ17:00
- Вхождение Донбасса в состав России: Гиркин пояснил, что значит тревожное заявление Поклонской в Донецке14:30
- Пасечник оказался в сложной ситуации в Луганске: судьба главаря "ЛНР" скоро решится13:45
- В Донецке напали на известного «активиста ДНР»: сломали руку, украли телефон11:15
- Боевики 23 раза обстреляли позиции ОС на Донбассе: есть раненые11:00
- "Очень странный движ, будет большая мясорубка", - ветеран АТО заметил необычное поведение оккупанта 09:25
- 31 марта в Донецке и Луганске запланированы массовые акции08:47
- «В этот раз все серьезней»: СМИ ОРДО озвучили этапы «выдачи» российских паспортов жителям «республики»08:03
- Боевики «ЛНР» запугали людей и устроили шоу для «СМИ» на пункте пропуска «Золотое»07:25
- В ВСУ подтвердили переход на сторону «ДНР» старшего прапорщика Юрия Аушева22:35
- Apple презентовала виртуальную банковскую карту Apple Card17:30
- Команда Зеленского устроит день открытых дверей: стали известны подробности17:16
- Боевики «ЛНР» обстреляли из пулеметов БПЛА наблюдателей СММ ОБСЕ17:00
- Расследование катастрофы МН17: Кремль неожиданно пошел на уступки16:40
- Выборы президента Украины: Вакарчук записал важное видеообращение к украинцам16:20
- Переход на летнее время: «Укрзализныця» показала новый график поездов16:00
- Названы "вредные" продукты, которые можно есть при диете15:48
- В Минске проходят переговоры по Донбассу15:20
- Порошенко рассказал о страшном ультиматуме Путина15:00
- Порошенко и Тимошенко боятся выхода во второй тур выборов с Зеленским14:48
- Названы "вредные" продукты, которые можно есть при диете15:48
- Гороскоп на ближайшую неделю10:45
- Эти продукты уберут мешки под глазами10:30
- Врач назвала три простые вещи, которые помогут выспаться07:10
- Украинцы стали чаще разводиться18:44
- Важно! Украинские производители начали подделывать популярную крупу17:16
- Декларация с врачом: что ждет украинцев, не заключивших договор22:28
- Медики рассказали, кому нельзя есть суши20:00
- Как отказаться от соли и сахара: раскрыт простой секрет17:48
- Медики рассказали, кому вредно есть бананы16:31
- Поклонская внезапно появилась в Донецке: заявление со сцены вызвало скандал - жители "ДНР" возмущены
- Оккупированные Донецк и Луганск ждет большое разочарование: Россия приготовила "ДНР/ЛНР" "сюрприз"
- Нам очень жаль: ПриватБанк записал обращение к украинцам
- «В этот раз все серьезней»: СМИ ОРДО озвучили этапы «выдачи» российских паспортов жителям «республики»
- "Очень странный движ, будет большая мясорубка", - ветеран АТО заметил необычное поведение оккупанта
- Названы симптомы рака мозга, которые все игнорируют
- Стрелков «разгромил» заявления беглого экс-сотрудника СБУ Прозорова
- Соцсети: украинская ДРГ нанесла серьезный урон НВФ под Спартаком
- В ВСУ подтвердили переход на сторону «ДНР» старшего прапорщика Юрия Аушева
- Представители ОРДО обвинили ВСУ в обстреле КПП «Еленовка»