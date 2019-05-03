В Тбилиси камера наблюдения засняла живого динозавра (ВИДЕО)

03.05.2019 09:40

22 апреля камера видеонаблюдения одного из предприятий Тбилиси запечатлела непонятное создание, очень похожее на динозавра велоцираптора, сообщает Голос.Ua.

Существо приблизилось к грузовику, а затем, осмотрев всё вокруг, исчезло. Велоцираптора, если можно так назвать гостя, заметили охранники фирмы. Запись быстро оказалась в Интернете.

Пользователи, посмотревшие видеоролик, разделились на два лагеря. Одни из них считают, что видеозапись была смонтирована. Роль динозавра определенно досталась какому-то работнику предприятия. Также, по мнению скептиков, авторы видео могли достать где-то механическую модель велоцираптора (подобную той, которая использовалась для создания фильма «Парк Юрского периода»). Ради справедливости стоит отметить, что вторая теория такая же абсурдная, как и появление реального динозавра в грузинской столице.

Нашлись однако и пользователи, которые посчитали, что случился разрыв пространственно-временного континуума. Как итог – некоторые доисторические твари пробрались в наше время.

Отметим, что велоцирапторы – хищные двуногие динозавры - обитали на земле около 80 млн лет назад.