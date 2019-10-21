Морпехи США получат на вооружение боевой лазер

21.10.2019 09:45

На десантный корабль Военно-Морских Сил США USS Portland планируют установить первый в мире боевой лазер, мощность луча которого достигает 150 кВт, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Лазерную установку уже доставили в Сан-Диего, где вскоре начнется его установка на корабль. С помощью нового оружия планируется поражать небольшие суда и беспилотные аппараты.