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Морпехи США получат на вооружение боевой лазер
21.10.2019 09:45
На десантный корабль Военно-Морских Сил США USS Portland планируют установить первый в мире боевой лазер, мощность луча которого достигает 150 кВт, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Лазерную установку уже доставили в Сан-Диего, где вскоре начнется его установка на корабль. С помощью нового оружия планируется поражать небольшие суда и беспилотные аппараты.
Теги: США, лазер, ВМС, корабль, десант
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