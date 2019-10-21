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Архив - Наука и технологии

Морпехи США получат на вооружение боевой лазер

21.10.2019 09:45
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Морпехи США получат на вооружение боевой лазер

На десантный корабль Военно-Морских Сил США USS Portland  планируют установить первый в мире боевой лазер, мощность луча которого достигает 150 кВт, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Лазерную установку уже доставили в Сан-Диего, где вскоре начнется его установка на корабль. С помощью нового оружия планируется поражать небольшие суда и беспилотные аппараты.



Теги: США, лазер, ВМС, корабль, десант
 
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