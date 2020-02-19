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В Китае разработали роботов для борьбы с коронавирусом

19.02.2020 14:00
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В Китае разработали роботов для борьбы с коронавирусом

Университет имени Ци Джиатонга на западе Китая разработал робота, который может обнаруживать аномально высокую температуру тела у нескольких лиц одновременно в городах с большим скоплением людей. Об этом сообщает Xinhua, передает InfoResist.
Профессор университета имени Ци Джиатонга в провинции Шаанси Мэй Ксусонг утверждает, что ручной способ измерения температуры позволяет делать это только у одного человека, в то время как робот может охватить сразу несколько людей. Кроме того, созданный помощник может сразу распознавать лица людей с высокой температурой.
Ученый также рассказал, что после вспышки коронавируса был разработан еще один робот, который может дезинфицировать помещения. Профессор считает, что такие роботы будут особенно эффективны на железнодорожных станциях, в аэропортах, больницах и других общественных местах для предотвращения дальнейшего распространения вируса.



Теги: температура, вирус, робот, Китай, дезинфекция
 
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