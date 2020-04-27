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Архив - Наука и технологии

В Днепре запустили онлайн-карту распространения коронавируса в городе

27.04.2020 15:00
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В Днепре запустили онлайн-карту распространения коронавируса в городе

В Днепре запустили онлайн-карту на которой можно отследить места,  в которых перебывали зараженные COVID-19, сообщает Сайт города Днепра.
На карте красной областью отображаются аптеки, магазины, остановки общественного транспорта, банковские отделения, банкоматы и т.п, где могли быть люди, заболевшие коронавирусом.
Интерактивная карта постоянно обновляется. Ознакомиться с ней можно по ССЫЛКЕ.



Теги: карта, Днепр, COVID-19
 
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