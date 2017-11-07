Карта АТО по состоянию на 7 ноября

07.11.2017 14:08

Информационно-аналитический центр СНБО опубликовал карту боевых действий в районе проведения Антитеррористической операции (АТО) на Донбассе по состоянию на вторник, 7 ноября.

На луганском направлении боевики выпустили одну мину в сторону опорного пункта ВСУ вблизи Крымского, а около 19 часов произвели два выстрела в сторону позиций неподалеку Трехизбенки.

По украинских подразделениях возле Луганского и Новолуганского после обеда противник несколько раз открывал огонь из вооружения БМП и станковых гранатометов.

Также ночью противник на короткое время открывал огонь из легкого стрелкового оружия и гранатометов по ВСУ в районе Майского и Светлодарска, на который получал адекватный ответ.

На приморском направлении после 20 часов боевики дважды обстреляли украинские позиции вблизи Водяного из 120-мм минометов, выпустив 5 мин. Также оккупанты выпустили восемь 82-мм минометных снарядов по силам АТО в районе Верхнеторецкого.

На донецком направлении незаконные вооруженные формирования открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия по украинским подразделениям в районе Водяного, Авдеевки и Красногоровки, каждый раз получая ответ из оружия, не запрещенного минского договоренностями.

Отметим, за прошедшие сутки боевики совершили 13 обстрелов позиций ВСУ, из них 11 обстрелов были прицельными. Никто из украинских военных не погиб и не был ранен