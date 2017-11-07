- Карта АТО по состоянию на 7 ноября14:08
- Залп боевиков из «Градов» по Авдеевке. ВИДЕО13:35
- Вблизи Мариуполя боевики стреляли из минометов12:56
- “Минус блиндаж, один куснул пирожок от снайпера и 11 звездей”, - волонтер ВСУ рассказала о тяжелых потерях террористов “Л/ДНР”12:34
- Ситуация на КПВВ 7 ноября в Донецкой области12:16
- Смертная казнь с конфискацией имущества: у Захарченко вынесли резонансный "приговор" насильнику и убийце ребенка11:56
- Военные медики попали под обстрел на Донбассе. ВИДЕО11:34
- Военные нанесли ответный удар по боевикам на Донбассе11:05
- За сутки боевики 13 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе10:14
- Главарь ДНР Александр Захарченко в который раз отличился конфузом. ВИДЕО09:55
Карта АТО по состоянию на 7 ноября
Информационно-аналитический центр СНБО опубликовал карту боевых действий в районе проведения Антитеррористической операции (АТО) на Донбассе по состоянию на вторник, 7 ноября.
На луганском направлении боевики выпустили одну мину в сторону опорного пункта ВСУ вблизи Крымского, а около 19 часов произвели два выстрела в сторону позиций неподалеку Трехизбенки.
По украинских подразделениях возле Луганского и Новолуганского после обеда противник несколько раз открывал огонь из вооружения БМП и станковых гранатометов.
Также ночью противник на короткое время открывал огонь из легкого стрелкового оружия и гранатометов по ВСУ в районе Майского и Светлодарска, на который получал адекватный ответ.
На приморском направлении после 20 часов боевики дважды обстреляли украинские позиции вблизи Водяного из 120-мм минометов, выпустив 5 мин. Также оккупанты выпустили восемь 82-мм минометных снарядов по силам АТО в районе Верхнеторецкого.
На донецком направлении незаконные вооруженные формирования открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия по украинским подразделениям в районе Водяного, Авдеевки и Красногоровки, каждый раз получая ответ из оружия, не запрещенного минского договоренностями.
Отметим, за прошедшие сутки боевики совершили 13 обстрелов позиций ВСУ, из них 11 обстрелов были прицельными. Никто из украинских военных не погиб и не был ранен
Теги: Донбасс, карта, АТО, боевые действия
- В Украине создадут электронную карту мест захоронений погибших в АТО
- Карта АТО: расположение сил в Донбассе от 11.05.2017
- Опубликована карта обстрелов в зоне АТО
- Карта АТО: ситуация на востоке Украины на 13 августа
- Боевики меняют тактику, чтобы уменьшить потери, - Тымчук
- Донецкое направление обстреливали вчера больше всего
- В ЛНР прекращено водоснабжение сел в Славяносербском районе14:15
- Карта АТО по состоянию на 7 ноября14:08
- Залп боевиков из «Градов» по Авдеевке. ВИДЕО13:35
- Вблизи Мариуполя боевики стреляли из минометов12:56
- “Минус блиндаж, один куснул пирожок от снайпера и 11 звездей”, - волонтер ВСУ рассказала о тяжелых потерях террористов “Л/ДНР”12:34
- Ситуация на КПВВ 7 ноября в Донецкой области12:16
- Смертная казнь с конфискацией имущества: у Захарченко вынесли резонансный "приговор" насильнику и убийце ребенка11:56
- Военные медики попали под обстрел на Донбассе. ВИДЕО11:34
- Военные нанесли ответный удар по боевикам на Донбассе11:05
- За сутки боевики 13 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе10:14
- Турчинов: Успешно испытали украинские боеприпасы14:36
- В ЛНР прекращено водоснабжение сел в Славяносербском районе14:15
- Карта АТО по состоянию на 7 ноября14:08
- Невероятно: в Украине подсчитали число переселенцев13:54
- Залп боевиков из «Градов» по Авдеевке. ВИДЕО13:35
- В Берлине "украинизировали" экскурсионные автобусы13:25
- Рабинович: Власть легко могла бы победить коррупцию, надо только перестать ее возглавлять ВИДЕО13:13
- Вблизи Мариуполя боевики стреляли из минометов12:56
- “Минус блиндаж, один куснул пирожок от снайпера и 11 звездей”, - волонтер ВСУ рассказала о тяжелых потерях террористов “Л/ДНР”12:34
- Ситуация на КПВВ 7 ноября в Донецкой области12:16
- Гастроэнтеролог рассказал, на каком масле полезнее жарить яичницу21:53
- Как определить подлинность сливочного масла: простые советы21:10
- Медики подсказали, как избежать инсульта13:30
- Гороскоп на 2018 год Жёлтой Земляной Собаки от Василисы Володиной12:00
- Скоро придут морозы: как правильно ухаживать за кожей осенне-зимний период08:18
- Электронные сигареты смертельно опасны для жизни07:45
- Советы для ленивых: Как заставить лень работать на себя?07:30
- Магнитные бури в ноябре: когда ожидать и как правильно себя вести07:04
- Как утром встать с "той ноги"?22:33
- Червоне вино знижує рівень цукру у крові21:15
- Тревожные новости пришли с донбасских пунктов пропуска
- Соцсети: больницы Донецка полны ранеными боевиками, у города – мощные бои
- Донбасский фронт: появилось объяснение резкого обострения
- Донбасс SOS дал совет касательно электронного пенсионного для переселенцев
- Стоять! Что задержали в КПВВ на линии разграничения
- Сквозь линию разграничения прорвались более 30 тысяч человек
- Спецпред ОБСЕ на Минских переговорах по Донбассу выступил с важным заявлением
- Официально: сегодня боевики "ДНР" применили РСЗО, в рядах ВСУ - потери
- Опубликован новый график приема мобильного офиса Ощадбанка у линии разграничения
- Переселенцам не дают обещанного