Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- В Японии разработали антикоронавирусную маску для бассейна15:00
- Исследователи коронавируса огорчили лысых мужчин16:00
- ВОЗ решила "не списывать со счета" гидроксихлорохин11:00
- Ракета, доставившая астронавтов на МКС, вернулась на космодром во Флориде11:00
- Минобороны РФ заявило о начале испытаний российской вакцины от коронавируса12:00
- Crew Dragon успешно доставил американских астронавтов на МКС08:00
- Корабль Илона Маска с двумя астронавтами успешно стартовал к МКС (ВИДЕО)09:00
- В Китае опровергли "рыночную" версию происхождения коронавируса10:00
- В сети Vodafone произошел "всеукраинский" сбой13:00
- Исторический старт Crew Dragon перенесли из-за непогоды08:00
В Японии разработали антикоронавирусную маску для бассейна
07.06.2020 15:00
В Японии изобрели маски для защиты от коронавируса в бассейне, передает РИА Новости.
Маски производит компания Konami Sports в Токио. Они сделаны из прозрачного материала, который не соскальзывает с лица в воде. Отмечается, что они уже пользуются большим спросом.
Это вызвано тем, что с 1 июня в стране начали открывать бассейны. Риск заражений коронавирусом якобы снижает высокая концентрация хлора в воде, однако в детских секциях все еще сохраняется опасность заражения, поскольку с детьми контактирует тренер. «Асахи» пишет, что по этой причине и возникла необходимость в специальной маске, которая будет защищать от инфицирования и плотно держаться на лице в воде.
Теги: маска, бассейн, COVID-19
Читайте также:
- Бабушкины рецепты одобрили профи
- Клубничная маска разглаживает морщины
- Народные средства помогут избавиться от синяков под глазами
- Власти Гонконга обеспечат всех жителей бесплатными масками
- В Бразилии футбольное поле из-за дождя превратилось в бассейн (ВИДЕО)
- Лето среди зимы: в Донецке в этом году модно праздновать День влюблённых в воде (ФОТО)
- Донецкая и Волынская области возвращаются к жесткому карантину09:00
- Резников анонсировал "адаптивное открытие" КПВВ на Донбассе09:00
- В "ДНР" сделали день проведения парада Победы выходным15:00
- В Госпогранслужбе пояснили порядок въезда с оккупированных территорий во время пандемии14:00
- В ОРДО появились "коронавирусные" мошенники13:00
- В Славянске зафиксирована вспышка COVID-1910:00
- В ОРДО резко подорожали фрукты15:00
- Абитуриенты из ОРДЛО смогут поступать в украинские вузы без ВНО14:00
- "ДНР" и "ЛНР" синхронно заявили о стабилизации ситуации с COVID-1913:00
- Словакия передала три автомобиля скорой помощи для КПВВ "Станица Луганская"09:00
- В Японии разработали антикоронавирусную маску для бассейна15:00
- Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня13:00
- В мире появился первый футболист-миллиардер12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 июня11:00
- Шахтер "перестрелял" Десну в матче с двумя пенальти и пятью голами (ВИДЕО)10:00
- Донецкая и Волынская области возвращаются к жесткому карантину09:00
- Всеукраинская школа онлайн: итоги17:00
- Вихід з карантину на КПВВ: врахувати всі ризики15:00
- "Шахтер" – "Десна": прогноз букмекеров на матч УПЛ13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 июня11:00
- Всеукраинская школа онлайн: итоги17:00
- Вихід з карантину на КПВВ: врахувати всі ризики15:00
- Автофиксация нарушений ПДД. Первые результаты и антирекорды18:00
- Что мешает отыскать стоящую работу в Донецкой области09:00
- Поддержка в трудные времена. Что предлагает государство аграриям?13:00
- Інформаційна кампанія #Журналісти_Важливі18:00
- Маски и дистанция. Посткарантинний синдром украинского бизнеса15:00
- Выход детских садов из карантина: что следует знать родителям?13:00
- Все об индексации пенсий в 2020 году09:00
- Цены под государственным контролем15:00
- В Госпогранслужбе пояснили порядок въезда с оккупированных территорий во время пандемии
- Резников анонсировал "адаптивное открытие" КПВВ на Донбассе
- В ОРДО резко подорожали фрукты
- В ОРДО появились "коронавирусные" мошенники
- "ДНР" и "ЛНР" синхронно заявили о стабилизации ситуации с COVID-19
- Донецкая и Волынская области возвращаются к жесткому карантину
- В "ДНР" сделали день проведения парада Победы выходным
- Абитуриенты из ОРДЛО смогут поступать в украинские вузы без ВНО
- Вихід з карантину на КПВВ: врахувати всі ризики
- В Славянске зафиксирована вспышка COVID-19