Все рубрики раздела
- Xiaomi представила умный электрочайник15:00
- В РФ трое медиков, привитые российской вакциной, заболели COVID-1909:00
- В США впервые испытали Hyperloop с пассажирами (ВИДЕО)17:00
- В Турции испытали ударный дрон с украинскими двигателями (ВИДЕО)16:00
- Ученые заявили, что вакцина от гриппа защищает от осложнений COVID-1909:00
- Минздрав запустил всеукраинский контакт-центр по противодействию коронавирусу12:00
- Японские ученые доказали эффективность ношения масок для профилактики COVID-1912:00
- У Зеленского заявили о начале разработки украинской вакцины от коронавируса11:00
- Степанов рассказал о критериях диагностирования COVID-1909:00
- Британские медики заявили о существовании "длительного COVIDа"15:00
Xiaomi представила умный электрочайник
Xiaomi пополнила серию умной бытовой техники ещё одной новинкой. Компания из Пекина представила электрочайник Xiaomi Mijia Smart Multifunctional Health Pot, сообшает China Review.
Чайник имеет мощность 1000 Вт и обзавёлся функцией сохранения тепла в течение 12 часов. Программным обеспечением предусмотрено десять режимов нагрева в зависимости от рецепта приготовления чая. По словам производителя, в чайнике можно также готовить суп.
Xiaomi Mijia Smart Multifunctional Health Pot оборудован съёмным фильтром. Который можно легко снять и прочистить после использования. Китайская компания также заявила, что пользователи могут вручную задавать параметры нагрева, в том числе продолжительность.
Xiaomi Mijia Smart Multifunctional Health Pot оценили в 20 долларов. Новый электрочайник можно интегрировать в систему умного дома Xiaomi Mi Home.
Теги: чайник, Xiaomi, умный дом
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 16 ноября12:00
- В Краматорске сменился мэр10:00
- КПВВ в Еленовке сократил время работы15:00
- 13 ноября боевики "ДНР" пропустили через КПВВ в Еленовке почти 150 человек15:00
- "Укрзалізниця" вновь запустила поезд "Львов - Бахмут"16:00
- Пушилин отправил 250 детей из "ДНР" на отдых в "Артек"15:00
- Краматорск вслед за Славянском отказался вводить карантин выходного дня14:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 13 ноября13:00
- ОБСЕ зафиксировала 97 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки10:00
- На КПВВ «Станица Луганская» увеличился поток людей16:00
- Xiaomi представила умный электрочайник15:00
- Швейцария - Украина: прогноз букмекеров на матч Лиги наций14:00
- В Донецке отменили вечер украинского рока из-за «негативных отзывов»13:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 16 ноября12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 ноября11:00
- В Краматорске сменился мэр10:00
- ЦИК назвал явку во втором туре местных выборов09:00
- На выборах президента Молдовы Санду побеждает Додона08:00
- Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября17:00
- КПВВ в Еленовке сократил время работы15:00
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- Клієнти «Донецькоблгазу» до 1 грудня повинні обрати нового постачальника газу – Рабінович17:10
- Строительство и весовой контроль. Что происходит на украинских дорогах?17:00
- Удаленная работа: плюсы, минусы и правовое регулирование13:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- Пушилин отправил 250 детей из "ДНР" на отдых в "Артек"
- Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября
- На президентских выборах в США завершился подсчет голосов
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 13 ноября
- "Укрзалізниця" вновь запустила поезд "Львов - Бахмут"
- 13 ноября боевики "ДНР" пропустили через КПВВ в Еленовке почти 150 человек
- КПВВ в Еленовке сократил время работы
- В Краматорске сменился мэр
- Зеленский записал второе видеоообращение из "Феофании" (ВИДЕО)
- Бывший пленник боевиков "ДНР" Станислав Асеев получил обещанную Зеленским квартиру