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В Великобритании обнаружена более заразная разновидность коронавируса
Британские ученые обнаружили новую разновидность коронавируса. Об этом сообщил глава минздрава соединенного королевства Мэтт Хэнкок, пишет The Independent.
По словам министра, первоначальные исследования показали, что найденный вариант вируса распространяется быстрее, чем уже известные варианты.
Хэнкок отметил, что именно эта разновидность коронавируса могла вызвать быстрое распространение заболевания на юго-востоке Англии.
Как рассказал глава ведомства, на данный момент зафиксировано около 1 тыс. заражений новым типом вируса в 60 разных районах на юге Англии и их число быстро растет.
Однако пока нет данных, которые показали бы, что новый вид инфекции вызывает более тяжелую форму заболевания или же, что он не реагирует на вакцину, добавил министр.
Теги: Великобритания, штамм, COVID-19
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