- В Англии объявлен локдаун для борьбы с распространением нового штамма коронавируса08:00
- В Польше вакцинация началась со скандала08:00
- В России начали выдавать паспорта вакцинации от COVID-1909:00
- Израиль за две недели вакцинировал от коронавируса более 10% населения09:00
- В Китае одобрили вакцину Sinopharm для массового использования15:00
- Скандальную Чичерину в России вызвали на допрос за поддержку терроризма17:00
- В Беларуси начали вакцинацию населения российской вакциной "Спутник V"16:00
- В странах ЕС началась COVID-вакцинация09:00
- «Британский» COVID-19 обнаружили в Бразилии08:00
- Джо Байден сделал прививку против коронавируса (ВИДЕО)10:00
В Англии объявлен локдаун для борьбы с распространением нового штамма коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вечером 4 января объявил о введении национального локдауна в Англии в связи с распространением нового штамма коронавируса. Об этом сообщает BBC, передает LIGA.
В понедельник в Британии было зарегистрировано более 50 000 новых случаев COVID. Седьмой день подряд показатель не опускается ниже этой цифры.
С сегодняшнего дня жители Англии не могут покидать свои дома за исключением серьезных причин, таких как получение медпомощи, покупка продуктов питания, физические упражнения и работа для тех, кто не может делать это из дома.
Все школы и колледжи переходят на дистанционное обучение как минимум до февраля. Летние экзамены отменяются. Детские сады продолжат работать.
Рестораны могут предлагать доставку еды, но алкоголь на вынос будет запрещен.
Открытые спортивные площадки будут закрыты, любительские командные виды спорта — запрещены.
Теги: Великобритания, карантин, штамм, COVID-19
- «Британский» COVID-19 обнаружили в Бразилии
- Британский кот-потеряшка нашелся в Испании
- 200 британских солдат изолировали в Брунее из-за подозрений на грипп H1N1
- В Великобритании обнаружена более заразная разновидность коронавируса
- "Британский" штамм COVID-19 уже выявили в нескольких странах
- Каждый четвертый юный британец пробовал себя в качестве "хакера"
- Украинская разведка получила документы с фамилиями коллаборантов из ОРДЛО15:00
- В Станице Луганской из-за COVID-19 закрылся районный миграционный отдел14:00
- В "ЛНР" ограничили максимальный размер пенсии13:00
- В "ДНР" возобновили работу ДФС09:00
- "ДНР" возобновит пропуск людей через гумкоридор в Еленовке 4 января17:00
- Из Харькова запустили новый автобусный рейс на Луганщину13:00
- Красный Крест передал жителям прифронтового Майорска 30 теплиц11:00
- Вчера через КПВВ «Станица Луганская» прошло рекордно малое число людей17:00
- 1 января гуманитарным коридором в Еленовке воспользовались всего 60 человек11:00
- В ОРДО произошла масштабная авария на линиях электросетей10:00
- В Англии объявлен локдаун для борьбы с распространением нового штамма коронавируса08:00
- 5 января в Украине начинается регистрация на пробное ВНО17:00
- В Полтавской области жители перекрыли трассу из-за повышения тарифа на газ16:00
- Украинская разведка получила документы с фамилиями коллаборантов из ОРДЛО15:00
- В Станице Луганской из-за COVID-19 закрылся районный миграционный отдел14:00
- В "ЛНР" ограничили максимальный размер пенсии13:00
- МОЗ расширило список стран "красной" зоны12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 января11:00
- В Турции создали прибор, диагностирующий коронавирус за 10 секунд10:00
- В "ДНР" возобновили работу ДФС09:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- Украинская разведка получила документы с фамилиями коллаборантов из ОРДЛО
- В ОРДО произошла масштабная авария на линиях электросетей
- Гороскоп на неделю с 4 по 10 января
- В "ЛНР" ограничили максимальный размер пенсии
- В "ДНР" возобновили работу ДФС
- Из Харькова запустили новый автобусный рейс на Луганщину
- "ДНР" возобновит пропуск людей через гумкоридор в Еленовке 4 января
- В Польше вакцинация началась со скандала
- Харьковский "Биолек" подал документы на регистрацию вакцины "Спутник V" в Украине
- Вчера через КПВВ «Станица Луганская» прошло рекордно малое число людей