Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

"Британский" штамм COVID-19 уже выявили в нескольких странах

21.12.2020 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Британский" штамм COVID-19 уже выявили в нескольких странах

В Италии выявили случай заражения новым штаммом коронавируса, который ранее зарегистрировали в Великобритании. До приезда в Италию заразившийся человек был в Британии. Об этом сообщает итальянский Минздрав, передает РБК.
«Пациент и его партнер, которые недавно вернулись из Соединенного Королевства, приземлившись в аэропорту Фьюмичино, находятся в изоляции», — отмечается в сообщении.
На карантин также поместили членов их семей и близко контактировавших лиц.
Ранее премьер-министр Борис Джонсон, выступая в правительстве, отметил, что скорость распространения мутировавшего SARS-CoV-2 примерно на 70% выше, чем у ранее известных вариантов вируса. При этом он не отличается большей летальностью и не вызывает более тяжелое течение заболевания.
Кроме Великобритании и Италии, новый тип коронавируса также выявили в Нидерландах, Дании и Австралии.



Теги: Великобритания, Италия, штамм, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх